La popolarissima serie Rai Doc – Nelle tue mani si prepara a rinnovarsi profondamente con l’arrivo della quarta stagione

Le riprese inizieranno ad agosto 2025. Dopo il grande successo delle prime tre stagioni e un finale particolarmente intenso, i nuovi episodi porteranno un cambio di rotta significativo. Un’evoluzione narrativa importante che punta a ridefinire il cuore della fiction, offrendo nuove prospettive emotive e professionali.

La produzione è pronta a ripartire ad agosto 2025, con riprese previste tra Milano e Roma, le due location principali della fiction. L’obiettivo della Rai è mantenere il ritmo produttivo delle stagioni precedenti, puntando a un debutto televisivo nella primavera 2026, molto probabilmente su Rai 1 in prima serata.

Con una media di otto episodi previsti, “Doc 4” promette di essere una stagione di transizione e rinascita, dove si costruiranno nuove fondamenta narrative. I fan dovranno prepararsi a un nuovo equilibrio, in cui emozione, sfide etiche e crescita personale saranno gli elementi centrali.

Un nuovo inizio dopo un addio pesante

Il finale della terza stagione ha lasciato i fan col fiato sospeso: Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, ha scelto di abbandonare il ruolo di primario per proteggere Agnese (Sara Lazzaro), coprendo uno scandalo legato alla somministrazione di farmaci in una RSA. Una decisione eticamente complessa che ha portato il protagonista a lasciare il reparto in un momento delicatissimo. Poco dopo, Agnese gli ha confessato di avere avuto una nuova recidiva del tumore, chiudendo la stagione con un tono malinconico ma aperto alla speranza.

Con l’uscita di scena di Fanti, almeno momentanea, l’ospedale Ambrosiano si prepara a un cambiamento radicale. Il nome che emerge come nuova guida del reparto è quello di Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli. Personaggio presente sin dall’inizio della serie, Giulia è pronta a uscire dall’ombra di Fanti e a prendersi la scena come nuova figura centrale.

Secondo le anticipazioni riportate da L’Architetto, la quarta stagione sarà in gran parte incentrata sul percorso di Giulia. Non solo dal punto di vista professionale, con il possibile incarico di primario, ma anche sul piano personale e umano. La giovane dottoressa si troverà di fronte a una scelta importante tra Milano e Roma, con tutte le conseguenze che questa comporta per la sua carriera, le sue relazioni e la sua stabilità emotiva.

Questo passaggio di centralità porterà inevitabilmente a un cambio di tono nella serie, che potrebbe spostarsi su una prospettiva più femminile e intima. La narrazione, da sempre basata sull’umanità dei personaggi e sul rapporto tra la medicina e la fragilità delle persone, troverà nuova linfa nel racconto della crescita di Giulia: dalle sue insicurezze iniziali alla conquista di un ruolo guida.

La quarta stagione non perderà di vista i suoi temi cardine: malattia, cura, empatia e il valore del tempo. In parallelo al percorso di Giulia, continuerà anche quello di Andrea Fanti, che – sebbene non più al centro delle dinamiche ospedaliere – potrebbe mantenere un ruolo chiave, soprattutto nella gestione della malattia di Agnese. Il loro rapporto, profondamente umano e mai davvero risolto, potrebbe essere esplorato in modo più maturo e doloroso.

Anche le relazioni con gli altri colleghi – tra rivalità, sostegno e conflitti – saranno al centro della nuova stagione. Il cambio al vertice nel reparto porterà inevitabilmente nuove tensioni, ma anche la possibilità di esplorare leadership diverse da quella autoritaria e geniale di Fanti.