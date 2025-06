Esiste un vero e proprio segreto per andare in vacanza senza pagare un occhio della testa, le offerte migliori sono spesso nascoste.

Se anche voi vi state preparando alle vacanza, sicuramente avrete incontrato già le prime difficoltà nell’organizzazione, prima su tutte il costo generale dei viaggio. Ma c’è un elemento che molti sottovalutano quando prendono in considerazione tutti i costi necessari da affrontare durante una vacanza e che può influire molto.

Sono i costi legati agli spostamenti, via terra, aria o mare che siano, costituiscono spesso una grossa parte del totale da sborsare per una vacanza. Ma esistono metodi per ridurre questi costi al minimo, basa sapere dove guardare e in un attimo i biglietti sono più che dimezzati.

Il viaggio migliore lo si fa in traghetto

Tra tutti i mezzi possibili per andare in vacanza, uno dei meno scelti è il traghetto, reputato non conveniente e troppo scomodo rispetto agli altri. In questo panorama, i coupon della compagnia Grandi Navi Veloci emergono come strumenti preziosi per godersi il viaggio senza pensieri e con qualche euro in più nel portafogli.

Grandi Navi Veloci ha creato un sistema di vantaggi ideato per rendere il viaggio più accessibile e flessibile, semplicemente iscrivendosi a MyGNV, il programma fedeltà. Si parte sin da subito con un bonus di benvenuto per tutti i nuovi utenti e si cominciano ad accumulare punti fin dalla prima prenotazione.

Questi punti possono poi essere convertiti in buoni sconto che vanno da 20 fino a 300 euro, in base a quanto spesso si viaggia. Una vera manna per chi è abituato a viaggiare in nave e frequenta spesso le rotte verso Sicilia, Sardegna o altre destinazioni nel Mediterraneo.

Oltre al programma fedeltà, GNV propone sconti specifici dedicati a residenti e nativi di Sicilia e Sardegna, riconoscendo il legame speciale che queste comunità hanno con il mare. Non mancano poi offerte stagionali e coupon con percentuali di cashback, come il 20% riservato agli iscritti a MyGNV, che rende l’esperienza ancora più conveniente.

Per chi desidera organizzare eventi o meeting, il servizio MICE di GNV offre soluzioni esclusive a prezzi speciali, un modo per coniugare lavoro e vacanza. Per chi viaggia con animali, ci sono anche le “Cabine Amici”, che assicurano tutto il comfort possibile anche al proprio compagno a quattro zampe.

Ma compagnia ha pensato anche a chi vuole pianificare senza fretta, con l’opzione Prevendita si può bloccare il viaggio versando solo il 20% del prezzo. Per chi preferisce tempo per decidere, l’opzione Blocca il prezzo permette di congelare una tariffa vantaggiosa per 48 ore, senza rischiare di perderla. intelligente per il portafoglio. È il momento di prenotare e salpare, con GNV al fianco per rendere ogni viaggio un’esperienza indimenticabile e conveniente.