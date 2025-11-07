Controlla subito l’Isee: se sei sotto i 40.000€, ecco tutte le agevolazioni che ti stanno aspettando

Con un Isee non superiore a 40mila euro, è possibile chiedere ed ottenere una serie di agevolazioni economiche. Tutto quello che c’è da sapere.

Per le famiglie in difficoltà economica, ci sono una serie di bonus e agevolazioni che è possibile chiedere a patto che ci siano i requisiti richiesti. Uno dei parametri fondamentali per valutare se una famiglia più ottenere un determinato bonus è l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che indica in modo completo l’effettiva situazione economica di un nucleo familiare.

Per individuare l’Isee, il professionista include redditi, patrimoni e particolari situazioni come la presenza di persone con disabilità presenti all’interno di una famiglia. Si arriva, così, ad individuare l’Isee in una determinata cifra che, se non supera una determinata soglia, permette di accedere ad una serie di agevolazioni economiche e fiscali previste della legge.

Tutti i bonus previsti per chi ha un Isee inferiore a 40mila euro

L’Isee va richiesto ogni anno ai CAF o ai patronati abilitati pagando una somma che, solitamente, si aggira intorno ai 25-30 euro. Con l’Isee aggiornato annualmente, le famiglie possono dimostrare l’effettiva situazione economica che può cambiare, per diverse ragioni da un anno all’altro. Con un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 40mila euro, ci sono una serie di agevolazioni economiche che è possibile richiedere e le più importanti hanno come beneficiari le famiglie con figli a carico e le giovani coppie.

Il primo aiuto che una famiglia con figli a carico può chiedere è l’assegno unico universale rivolto alle famiglie con figli a carico fino a 21 anni di età e viene erogato in base all’ISEE. Chi ha bambini piccoli che necessitano di un asilo nido, invece, può chiedere, in base alla propria situazione economica, il bonus nido destinato ad aiutare quelle famiglie che non riescono a coprire le spese per l’iscrizione agli asili nido o per l’assistenza domiciliare in favore di bambini fino a 3 anni. In base alla situazione economica, il bonus va da 1.500 a 3.600 euro annui.

Per chi ha figli in età scolastica, inoltre, si può chiedere il Bonus Scuola che copre le tasse scolastiche e universitarie, le mense e tutte le spese accessorie alla scuola. Per favorire, invece, le passioni e la socializzazione dei più piccoli è previsto anche un Bonus musica che prevede un aiuto economico fino a 1000 euro per figlio per sostenere corsi di formazione musicale.

Infine, è previsto anche un Bonus Prima Casa destinato ai giovani under 36 che acquistano la loro prima abitazione.