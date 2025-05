Da Uomini e Donne a Temptation Island: spunta il super vip che farà parte del cast della nuova edizione del programma condotto da Bisciglia.

La nuova edizione di Temptation Island è alle porte. Se Uomini e Donne chiuderà ufficialmente il 23 maggio, alla fine del mese in corso, Filippo Bisciglia e la redazione di Temptation Island partiranno per la Calabria, nuova location del programma dell’amore per accogliere le coppie, le tentatrici e i tentatori e registrare le nuove puntate del programma che andrà in onda a luglio su canale 5.

Le coppie dovrebbero essere tutte nip anche se si vocifera della probabile presenza di alcune coppia vip provenienti da Uomini e donne come quella di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto e quella di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Tuttavia, la presenza di coppie vip, secondo alcune indiscrezioni, è improbabile. Tuttavia, tra le tentatrici potrebbe essere un nome super vip e conosciutissimo dal pubblico di Uomini e donne.

Da Uomini e Donne a Temptation Island: chi potrebbe esserci tra le tentatrici

Da Uomini e Donne a Temptation Island e da Temptation Island a Uomini e Donne il passo è breve per diversi protagonisti. In passato, da Temptation Island, Maria De Filippi ha scelto diversi tronisti, ultima Martina De Ioannon il cui trono, nella stagione in corso, ha avuto un successone. Nella nuova edizione del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia, tuttavia, potrebbe esserci una protagonista del dating show di canale 5 che dovrebbe fare il percorso inverso.

Secondo un’indiscrezione riportata da Lollo Magazine, infatti, tra le tentatrici potrebbe esserci Amal, ex corteggiatrice di Michele Longobardi nella stagione attualmente in corso di Uomini e Donne.

“Al momento, la presenza di Amal resta una semplice indiscrezione, ma l’interesse della produzione verso figure legate a Uomini e Donne appare sempre più concreto…”, fa sapere il portale di Lorenzo Pugnaloni.

Amal ha 21 anni, lavora come OSS e sta studiando per accedere alla laurea in Scienze infermieristiche. Ha sempre praticato nuoto nella sua vita e, con la sua bellezza, ha colpito Michele Longobardi sin dal primo incontro. Il trono di Michele Longobardi si è concluso con l’abbandono dopo che la redazione ha scoperto la presenza di alcune chat tra il tronista e le corteggiatrici sui social. Michele, prima di andare via dal programma, ha provato a chiedere ad Amal di conoscersi fuori senza, tuttavia, ricevere una risposta affermativa.

Attualmente, dunque, Amal sembrerebbe essere ancora single visto che è considerata in pole per il ruolo di tentatrice.