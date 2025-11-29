“Decisione brutale”, Re Carlo punisce Harry. La scelta che spezza per sempre ogni legame

L’episodio conferma come la gestione della famiglia reale sia un tema delicato, in cui i fatti personali si legano a questioni pubbliche.

La tensione all’interno della famiglia reale britannica raggiunge nuovi livelli con la recente decisione di Re Carlo III nei confronti del figlio, il principe Harry, una mossa che segna un punto di non ritorno nei rapporti già tesi tra i due.

La scelta del sovrano è stata definita una “decisione brutale” e arriva dopo che Harry ha pronunciato un commento ritenuto particolarmente offensivo nei confronti della regina consorte Camilla.

Un conflitto famigliare che si acuisce

Il distacco tra il Duca di Sussex e la Casa Reale si approfondisce ulteriormente dopo l’ordine di sfratto dal Frogmore Cottage impartito da Re Carlo nel gennaio 2023, pochi giorni dopo l’uscita delle memorie di Harry intitolate Spare.

Nel libro, Harry non ha risparmiato critiche pungenti e rivelazioni esplosive, tra cui tensioni con il fratello William e accuse riguardanti la vita privata dei membri della famiglia reale. Tuttavia, il bersaglio principale sembra essere stata proprio la regina Camilla, a cui Harry ha rivolto un disprezzo esplicito, definendola in modo sprezzante come una “matrigna cattiva”.

Fonti vicine al Palazzo riferiscono che Carlo è rimasto profondamente turbato dal commento di due parole rivolto a Camilla, considerato un vero e proprio atto di mancanza di rispetto. Dopo un briefing dettagliato sulle affermazioni contenute nel libro, il sovrano ha deciso di agire con fermezza, ordinando il congedo di Harry e Meghan dal loro alloggio reale e tagliando di fatto molti dei loro legami con la famiglia.

Le accuse di Harry e la reazione reale

Nel suo libro, Harry ha raccontato di aver insieme al fratello William implorato il padre Carlo di non sposare Camilla, temendo le conseguenze di tale unione. Harry ha descritto con amarezza il suo primo incontro con Camilla, paragonandolo a un momento di disagio da “farsi un’iniezione” e sottolineando come la consorte apparisse annoiata e distante.

Inoltre, ha accusato Camilla di aver trasformato la sua ex camera da letto in un camerino personale e di mantenere un rapporto stretto con i media, definendola “pericolosa” per la sua influenza sul sistema mediatico e sulla famiglia.

Queste affermazioni hanno suscitato una forte reazione all’interno della corte. Lady Lansdowne, madrina della figlia di Camilla, ha dichiarato che la regina consorte è stata “comprensibilmente turbata” dai commenti, ma che preferisce non alimentare la controversia, seguendo la filosofia di “non farne una tragedia”. Tuttavia, è evidente come queste tensioni abbiano inciso profondamente sui rapporti familiari.

Il futuro dei rapporti tra Harry e la Famiglia Reale

Le recenti decisioni di Re Carlo sembrano chiudere definitivamente la porta a un riavvicinamento immediato con Harry. Il Duca di Sussex, ormai in gran parte estraniato dalla famiglia reale, ha superato quella che il sovrano ha definito una “linea rossa” con i suoi commenti pubblici.

La rottura avviene in un momento in cui l’immagine della monarchia britannica è sotto pressione e ogni scossone interno viene amplificato dai media internazionali.

La figura di Camilla, inizialmente controversa, continua a essere un nodo centrale nelle tensioni familiari, mentre Harry, con le sue dichiarazioni e azioni, pare aver scelto una strada di confronto aperto e senza compromessi.