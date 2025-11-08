“Distrutta dal dolore”, come finisce Tradimento e chi muore: lo spoiler turco

Le anticipazioni drammatiche che arrivano dalla Turchia sono un vero colpo per i fan della soap turca, cosa accadrà

È sempre più vicina la puntata finale di Tradimento, che sarà trasmessa in Italia il prossimo 28 novembre. Com’è noto la soap opera è già stata trasmessa in Turchia e, proprio dal suo paese d’origine, arrivano spoiler drammatici su quello che sarà l’epilogo dell’amatissimo sceneggiato.

Purtroppo non ci sarà alcun lieto fine e questo finale, secondo quanto riportano le anticipazioni, lascerà l’amaro in bocca ai tanti telespettatori che fin da subito si sono appassionati alla storia di Guzide e dei tanti protagonisti della soap.

Cosa accadrà nella puntata finale di Tradimento? Chi morirà?

Il finale di Tradimento, infatti, avrà una morte inaspettata che lascerà tutti senza parole. Secondo le anticipazioni della soap opera turca, l’ultima puntata sarà piuttosto drammatica, del resto questo sceneggiato ci aveva abituati da subito a tragedie, scontri familiari, misteri e chi ne ha più ne metta.

Cosa accadrà, quindi, nell’ultima puntata di Tradimento? La tensione crescerà sempre di più finché Tarik verrà smascherato e si scoprirà che è lui il responsabile di un crimine del passato. La scoperta sarà resa possibile dal lavoro di Yesim e dal gruppo organizzato da Tolga. Così Guzide avrà le prove che è stato il suo ex marito a uccidere un suo socio in affari, sarà quindi arrestato.

Quest’episodio poterà la giudice ad avvicinarsi nuovamente ad Ali Sezay, ma purtroppo la felicità durerà molto poco. Tolga scoprirà di essere il padre di Can, il figlio di Oylum e così proverà a fingere un rapimento, ma l’epilogo sarà terribile. Nello scontro Ipek colpirà a fuoco in modo accidentale Tolga, che purtroppo perderà la vita. Così Oylum e Selin si conforteranno a vicenda per questo terribile dolore.

Ma i drammi per il finale di Tradimento non sono finiti qui, Yesim, che si sente in colpa per la morte di Burcu, affiderà la figlia a Guzide, poi però cambierà idea, ma purtroppo sarà investita e uccisa da un tram. Un’altra morte, dunque, nel finale della soap opera turca, che devasterà i vari protagonisti. Ci sarà poi un salto temporale di un anno, dove vedremo la famiglia Yenersoy riunita, momento in cui sembra ci sia una pace diffusa tra i vari personaggi, nonostante gli eventi tragici del passato. Guzide potrà finalmente vivere la sua relazione con Sezai e questa è sicuramente una “piccola consolazione” per i telespettatori, che dovranno digerire le due morti inaspettate.