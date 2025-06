Luca Argentero verso l’addio a Doc 4? Ecco cosa accadrà nelle nuove puntate e perché è scattata ka rivolta del pubblico.

Tra le fiction Rai più amate degli ultimi anni, spicca Doc che racconta la storia del dottor Fanti che, dopo aver perso la memoria, si ritrova a dover costruire nuovamente la sua vita privata e professionale. Ad interpretare il dottor Fanti sin dalla prima puntata della prima stagione è stato Luca Argentero che è entrato subito nel cuore dei telespettatori incollando milioni di persone davanti ai teleschermi.

Un successo talmente e importante quello di Doc che la Rai ha già realizzato tre stagioni conquistando anche gli Stati Uniti dove è stato realizzato un remake. I fan italiani della serie tv ora aspettano la quarta stagione ma le prime indiscrezioni non sono così rassicuranti perché Luca Argentero potrebbe essere sempre meno presente fino al clamoroso addio.

Doc 4: quale sarà il ruolo di Luca Argentero nelle nuove puntate

Il finale della terza stagione di Doc aveva lasciato dubbi sulla possibilità di realizzare una quarta stagione perché il dottor Fanti aveva lasciato il suo ruolo di primario per dedicarsi maggiormente alla famiglia e stare vicino all’ex moglie Agnese alle prese con la battaglia contro il tumore. Un finale inaspettato per il pubblico prontamente rassicurato da Luca Argentero che, in alcune interviste, ha spiegato che la storia di Doc potrebbe andare avanti ancora per dieci anni e che lui non avrebbe abbandonato il suo personaggio.

Tuttavia, ad oggi, le prime indiscrezioni su Doc 4 e sul personaggio interpretato da Luca Argentero non fanno stare tranquilli i fan della fiction Rai. Con l’addio del dottor Fanti al ruolo di primario, il personaggio centrale della fiction sarà Giulia Giordano (interpretata da Matilde Gioli), che diventerà il nuovo Primario. La nuova trama si concentrerà sul personaggio interpretato da Matilde Gioli, sul suo passato e sul suo trascorso proprio con il personaggio interpretato da Argentero.

Secondo le prime indiscrezioni su Doc 4 pubblicate da Libero non è esclusa la possibilità che il personaggio di Argenero venga ridimensionato per dare molto più spazio a quello della Gioli che, così, diventerebbe la protagonista principale della fiction. Ad oggi, tuttavia, si tratta di indiscrezioni non ancora confermate anche perché le riprese non sono ancora cominciate.

A differenza delle precedenti stagioni, le riprese stanno subendo un ritardo e diversamente dagli altri anni, Luca Argentero non ha ancora annunciato il ritorno ufficiale sul set nei panni del dottor Fanti.