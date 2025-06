Luca Argentero sta per tornare su Rai 1 con la fiction Doc – Nelle tue mani, che arriverà presto con una nuovissima stagione.

La famosa serie tv ha saputo, sin dal primo momento, catturare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio. Numerose sono le vicende raccontate, che continuano ad appassionare i tanti telespettatori.

Con grande sorpresa, è stato annunciato che ci sarà presto una nuova stagione di Doc. Il protagonista – dottor Fanti – è interpretato sempre da Argentero.

Tutte le novità sulla nuova stagione di Doc

In questo periodo stanno circolando in rete molte indiscrezioni, che parlano di quello che succederà nel corso della quarta stagione della fiction Rai Doc – Nelle tue mani. I rumours dicono che potrebbe andare in onda nella prossima primavera, mentre sono stati intanto annunciati i primi attori del cast: Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Matilde Gioli e Giovanni Scifoni. A fare chiarezza è stato proprio quest’ultimo che, durante un’intervista rilasciata per il settimanale Telepiù, ha annunciato che le riprese inizieranno in autunno e che le nuove puntate potrebbero andare in onda tra aprile e maggio 2026.

In più, sono state fornite alcune anticipazioni da parte degli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli. In una dichiarazione rilasciata a Fanpage, i due hanno infatti svelato che la quarta stagione potrebbe avere un’intensità emotiva all’altezza delle prime tre. “Se all’inizio immaginavamo una trilogia di Doc, la quarta stagione sarà fondativa di un nuovo viaggio per Andrea Fanti“, hanno ammesso loro. Al momento non si conoscono invece con esattezza se gli altri componenti del cast – entrati durante la scorsa stagione – saranno ancora presenti. Sono infatti in forse Giacomo Giorgio – che ha interpretato lo specializzando Federico Lentini – e le altre due specializzande Laura ed Elisa, impersonate da Martina Carelli e Lin Wang. Non è inoltre ancora chiaro se ci sarà Sara Lazzaro, l’attrice di Agnese Tiberi.

Non resta quindi che attendere qualche mese in più per scoprire quello che la fiction ha in serbo per i suoi telespettatori. C’è da dire che, ormai da qualche anno, è un prodotto di punta del palinsesto Rai e ha saputo subito catturare l’attenzione di tutti coloro che continuano a guardarla. Le sorprese non mancheranno di certo, nemmeno in questa nuova stagione.