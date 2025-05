Domenica In potrebbe subire una grande trasformazione con un arricchimento inaspettato che però promette molto bene

Il talk show storico della domenica pomeriggio di Rai 1, presentato da tantissimo tempo da Mara Venier, si accinge, secondo le ultime indiscrezioni, a subire una mutazione che renderebbe contenta la padrona di casa, la quale ha più volte confessato il desiderio di lasciare la conduzione e, allo stesso tempo, con grande tristezza, il suo pubblico.

Domenica In è la seconda casa di zia Mara, ma rappresenta anche un impegno intenso per la conduttrice, che lo scorso anno ha avuto problemi alla vista e, in questo periodo, sta affrontando le difficoltà legate alla salute del marito Nicola Carraro. Venier è molto legata alla sua famiglia e sente il bisogno di essere più presente: una necessità che entra un po’ in conflitto con il suo impegno televisivo.

Questo è uno dei motivi principali che ha spinto la presentatrice a rivedere il suo legame con Domenica In, un programma che adora e che ha consolidato nel tempo l’affetto del pubblico nei suoi confronti. Tuttavia, negli ultimi giorni, alcune indiscrezioni parlano di una sorta di compromesso che potrebbe “salvare capra e cavoli”.

Si annuncia una conduzione corale

Un cambio di rotta inaspettato potrebbe rivoluzionare uno dei programmi di punta della televisione italiana. Domenica In si prepara a una trasformazione che potrebbe lasciare il pubblico sorpreso. Dopo anni di conduzione in solitaria da parte dell’amatissima Mara Venier, si profila all’orizzonte un nuovo assetto con una formula inedita: la doppia conduzione.

Secondo Davide Maggio si sarebbe trovata la soluzione per non appesantire troppo Mara Venier del carico della conduzione. La direzione dell’intrattenimento Rai sarebbe infatti al lavoro su un progetto che prevede l’ingresso in scena di un secondo volto noto, pronto ad affiancare la regina della domenica. Un’idea che sembrava improbabile fino a poco tempo fa, ma che ora sta prendendo sempre più forma nei corridoi di Viale Mazzini.

Non si tratterebbe di un semplice supporto dietro le quinte, né di una partecipazione saltuaria: l’obiettivo è costruire una vera e propria conduzione corale. Una formula più dinamica, moderna e ricca di sorprese, pensata per rinnovare lo storico programma mantenendo saldo il legame con la tradizione. Ma chi sarà questo misterioso collega destinato a condividere il palcoscenico con “Zia Mara”?

A quanto trapela, è sputato il nome di Gabriele Corsi, volto amatissimo dal pubblico per la sua simpatia e versatilità. Corsi, noto per la sua lunga esperienza nel trio comico Medusa e per i successi ottenuti con programmi musicali come Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo, andrebbe a introdurre nella trasmissione una componente ludica e musicale, capace di alleggerire e arricchire il palinsesto domenicale.

Il conduttore ha già avuto modo di brillare in ambiti Rai, come dimostrano le sue recenti partecipazioni all’Eurovision Song Contest – che ha commentato con BigMama – e al PrimaFestival. Proprio questo background lo renderebbe il candidato ideale per una Domenica In più varia e coinvolgente, dove il gioco e la musica abbiano maggiore spazio accanto all’intrattenimento classico.