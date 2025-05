La Rai è in fermento per una confessione inaspettata che sta mandando in tilt il pubblico di Domenica in, che potrebbe, dopo decenni, cambiare presentatore.

Mara Venier detiene il record per numero di conduzioni ed è amatissima, ormai punto di riferimento dei pomeriggi domenicali dei telespettatori. Eppure, negli ultimi anni ritorna puntualmente ad ogni fine stagione la sua confessione di volerci mettere un punto.

Quest’anno non è stato da meno, ma ci sono troppe novità per non credere che forse sta arrivando davvero la fine dell’era di Domenica In guidata da Mara Venier, per lasciare spazio ad una new entry, un presentatore amatissimo, uno showman che da oltre 20 anni colleziona solo successi.

Per di più, ad alimentare l’attesa di conferme c’è un dettaglio che non può passare inosservato: la prossima stagione dello show di Rai Uno sarà la cinquantesima, un traguardo troppo importante per passare inosservato. E Mara Venier, di certo non dovrebbe mancare!

Una Domenica In nuova con lui

Che il futuro di Domenica In sia dibattuto nei corridoi di Viale Mazzini era noto da tempo. Con i 50 anni della trasmissione alle porte, la domanda su cosa accadrà dopo l’uscita di scena di Mara Venier è diventata più urgente che mai. Il pubblico si chiede se davvero questa volta sarà l’ultima, e soprattutto: chi raccoglierà l’eredità di Zia Mara?

Negli ultimi mesi si sono rincorse indiscrezioni e ipotesi, ma nessuna conferma ufficiale. I palinsesti Rai non sono ancora stati presentati, eppure qualcosa si muove. L’atmosfera sembra quella di un grande cantiere segreto in cui si lavora alla costruzione di una nuova era. E proprio mentre si attende il fatidico annuncio, è arrivata una dichiarazione che ha agitato le acque più di qualsiasi altra indiscrezione.

“Avevo pensato pure a una Domenica In dopo la Venier, quando non avrà più voglia. Si possono fare delle belle cose. Si ha tutta la settimana per preparare e poi si fa il grande spettacolo. Mi piacerebbe” Queste parole le ha pronunciate Fiorello durante il suo nuovo programma radiofonico su Radio 2, La Pennicanza. E ovviamente, tutti sono impazziti. Il conduttore ha poi aggiunto: “Farei il grande varietà del sabato sera, ma alla domenica pomeriggio, con scenografie pazzesche, grandi ospiti, canzoni e duetti”.

Il fuoriclasse dell’intrattenimento televisivo italiano e anima degli ultimi Festival di Sanremo accanto ad Amadeus, ha confessato tutto ciò? Ovviamente queste parole sono rimbalzate rapidamente tra addetti ai lavori e appassionati, suscitando entusiasmo e interrogativi. Un’idea che suona come un inno al revival dei fasti Rai di una volta, ma con la verve moderna che solo Fiorello può garantire, che infine ha anche ironizzato sul tempo che passa: “Ci dobbiamo sbrigare, siamo vecchi, non possiamo aspettare ancora molto”.