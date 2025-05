Questa volta, il set non racconta storie di camorra o violenza, ma si concentra su un tema di riscatto e speranza.

Nuove emozionanti riprese cinematografiche animano il vivace quartiere di San Giovanni a Teduccio, una delle aree più popolose della zona orientale di Napoli. Questa volta, il set non racconta storie di camorra o violenza, ma si concentra su un tema di riscatto e speranza. Dopo il successo del prequel di Gomorra, ora è il turno di La Preside, una fiction ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’istituto Francesco Morano di Caivano.

Napoli, riprese a San Giovanni a Teduccio: dopo Gomorra si gira “La Preside”

Le riprese di La Preside si svolgono in un contesto che, per molti, rappresenta un simbolo di sfide e opportunità: le palazzine popolari di San Giovanni a Teduccio. Questo quartiere, noto per la sua vivacità e le sue contraddizioni, è stato scelto per la sua autenticità e per il messaggio di speranza che la serie intende trasmettere. Negli ultimi anni, San Giovanni a Teduccio ha visto un crescente interesse da parte delle produzioni cinematografiche, contribuendo a una narrazione più complessa e sfumata della vita napoletana, lontana dagli stereotipi legati alla criminalità organizzata.

Eugenia Carfora, la protagonista della serie, è un esempio di determinazione e impegno. La dirigente scolastica ha dedicato la sua carriera a contrastare la dispersione scolastica e a creare opportunità per i giovani, sottraendoli così all’influenza della criminalità. La sua storia è un faro di positività in un contesto spesso descritto in termini negativi. Per il suo lavoro, Carfora ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore della Repubblica, un riconoscimento che testimonia l’importanza del suo operato non solo a livello locale, ma anche nazionale.

La serie, prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Bibi Film e Zocotoco e diretta dal regista Luca Miniero, si propone di raccontare il percorso di questa straordinaria figura attraverso gli occhi di un cast di attori di talento. Nei panni di Eugenia Carfora, troviamo l’attrice napoletana Luisa Ranieri, che non ha esitato a immergersi nella realtà della scuola di Caivano.

Le riprese si stanno svolgendo in un clima di grande attesa e partecipazione da parte della comunità locale. I residenti, dopo le polemiche sollevate per l’utilizzo delle strade del quartiere per le riprese di Gomorra – Le origini, accolgono con favore questa nuova produzione che mette in luce storie di riscatto e speranza. La Preside si propone di raccontare non solo la vita di Carfora, ma anche quella degli studenti e delle famiglie che lottano ogni giorno per un futuro migliore. In questo senso, la serie diventa un mezzo per dare voce a chi spesso è silenziato dai pregiudizi e dalle narrazioni unilaterali.