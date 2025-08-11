Federica Panicucci, dove abita l’amatissima conduttrice delle Reti Mediaset. La sua bellissima casa.

Una donna raffinata ed elegante oltre che ricca di fascino e di talento da vendere. Una grandissima professionista che ha sulle spalle tantissima gavetta e che ancora oggi possiede un grandissimo e super affezionato zoccolo duro di estimatori che le vogliono un gran bene. Lei, la divina Federica Panicucci, si sta godendo a pieni polmoni gli ultimi scampoli delle sue vacanze estive in attesa di tornare più carica che mai al timone di Mattino Cinque insieme al collega Francesco Vecchi.

Inoltre nel periodo natalizio, come è diventata ormai una piacevole abitudine, conduce con ingente grazia il classico concerto di Capodanno che tiene incollato allo schermo tantissime persone anche nel corso delle varie repliche sulle Reti Mediaset dove lei opera con enorme successo da tantissimi anni ormai.

Vincente sul lavoro, la conduttrice lo è anche dal punto di vista privato e sentimentale. Dopo aver concluso il suo lungo matrimonio con il dj e producer Mario Fargetta con il quale ha messo al mondo due figli, quali Sofia e Mattia, che oggi sono grandicelli, ha ritrovato l’amore, quello con la A maiuscola, nelle braccia del manager Marco Bacini con il quale fa coppia fissa dal 2016. Ed è con lui che divide una casa, a dir poco splendida.

Federica Panicucci e la sua casa da Mille e Una Notte

La dimora in questione, che Federica mostra di tanto in tanto sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei sapientemente ben gestito, è sita nella città di Milano, in una zona decisamente cool. Se sovente si dice che ove abitiamo sia da vedersi come il nostro nido e ove sentirci protetti al sicuro e accettiamo come veritiera questa idea lo è altrettanto il fatto che debba rappresentarci a pieno.

E, indubbiamente, la Panicucci la pensa così visto che la sua dimora è il suo ritratto dal momento che è un accattivante mix di eleganza e di raffinatezza oltre che di funzionalità. La professionista ha detto dì si al bianco e al beige, oltre che al legno, sempre nelle sue tonalità più chiare che donano dunque all’interno un tocco di luminosità in più.

Non mancano nemmeno piante e fiori per rendere ogni stanza più accogliente. Tra l’altro lei è una grandissima amante del Verde e adora, quando le condizioni climatiche lo consentono, trascorrere del tempo nel suo adorato balcone. Tuttavia pare che il suo luogo prediletto della sua casa sia la cucina dove ama condividere pasti con la sua famiglia e gli amici più cari.