A meno di 100 km da Milano, sorge un’isola imperdibile per una gita. Un borgo considerato tra i “Borghi più belli d’Italia”

Famoso per il suo paesaggio incantevole. Raggiungibile in traghetto, offre attrazioni come il Santuario della Madonna della Ceriola e paesaggi mozzafiato. Un vero angolo di paradiso, ideale per gli amanti della natura e della tranquillità. Non lasciatevi sfuggire questa perla lombarda!

Nel cuore del Nord Italia, a meno di due ore di auto da Milano, si trova un vero e proprio gioiello naturale e culturale Questo affascinante borgo è spesso trascurato dai turisti che si affollano nelle mete più conosciute, ma conserva un fascino unico che merita di essere scoperto. Con una storia affascinante e paesaggi mozzafiato, è uno dei “Borghi più belli d’Italia” e rappresenta un angolo di tranquillità, perfetto per una gita fuori porta.

Un luogo magico

Monte Isola è un’isola lacustre che si erge maestosa nel centro del Lago d’Iseo, circondata da acque cristalline e incantevoli vigneti. La bellezza del luogo è accentuata dalle colline che lo circondano, creando un’atmosfera di pace e serenità. La sua accessibilità è garantita grazie ai traghetti che partono da vari punti del lago, come Sulzano e Sale Marasino, rendendo la visita a questo angolo di paradiso semplice e comoda.

Una volta approdati sull’isola, ci si trova di fronte a un paesaggio da sogno: stradine lastricate, case colorate e il profumo della natura che riempie l’aria. Peschiera Maraglio, uno dei principali centri abitati dell’isola, è un antico borgo che un tempo era popolato principalmente da pescatori. Oggi, le sue stradine tranquille e l’atmosfera rilassata accolgono i visitatori, offrendo un’ottima opportunità per immergersi nella cultura locale.

Una delle prime tappe da non perdere è il Santuario della Madonna della Ceriola, situato sulla sommità dell’isola. Raggiungere il santuario richiede una camminata, ma il percorso è immerso nella natura e ricompensa gli escursionisti con una vista panoramica spettacolare. Dalla vetta, si può ammirare il lago e le montagne circostanti, un vero e proprio spettacolo che toglie il fiato. Il santuario stesso è un luogo di spiritualità e tranquillità, dove è possibile riflettere e godere della bellezza del paesaggio.

In aggiunta al santuario, Monte Isola offre numerosi sentieri che si snodano tra boschi e colline. Questi percorsi sono adatti a tutti, dai più esperti agli amanti delle passeggiate tranquille, e permettono di esplorare la flora e la fauna locali, oltre a regalare momenti di pura bellezza. Non è raro imbattersi in qualche animale selvatico o in piante rare lungo il cammino.

Monte Isola non è solo natura, ma anche cultura e tradizione. Gli abitanti dell’isola, legati alle loro radici, sono sempre pronti a raccontare storie affascinanti sulla loro terra. La pesca è stata per lungo tempo l’attività principale, e ancora oggi è possibile assaporare piatti a base di pesce fresco nei ristoranti locali. I ristoranti di Peschiera Maraglio, ad esempio, offrono specialità come il pesce persico, cucinato secondo ricette tradizionali che esaltano i sapori del lago.

Inoltre, l’isola è famosa per i suoi vigneti, che producono vini di alta qualità. Una visita a Monte Isola non può dirsi completa senza una degustazione dei vini locali, come il “Franciacorta”, un vino spumante che ha guadagnato fama internazionale. Molti produttori locali sono felici di accogliere i visitatori, offrendo tour delle cantine e spiegazioni sui metodi di produzione.