Fare il passaporto è una di quelle necessità che si presentano raramente, ma è sempre meglio essere preparati.

Tra pratiche online, appuntamenti introvabili e modulistica da compilare, la richiesta per ricevere il proprio passaporto può trasformarsi in una piccola odissea personale. Eppure, con le giuste informazioni e un po’ di anticipo, si può evitare la trafila e recuperare il documento che permette di varcare i confini.

Il passaporto è rilasciato da questure o commissariati della città di residenza, domicilio o dimora, mentre all’estero, bisogna rivolgersi alle ambasciate o ai consolati italiani. Ha validità di 10 anni, dopodiché va richiesto ex novo, non è previsto il rinnovo, ma un rilascio di un documento con una nuova procedura.

Come richiedere il passaporto

Il nuovo modello elettronico è un libretto dotato di microchip integrato, dove sono memorizzati i dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. Uno strumento sicuro e riconosciuto a livello internazionale, che consente di accedere a 192 paesi senza bisogno di richiedere visto temporaneo, altra procedura complicata.

Per richiederlo, bisogna prima fissare un appuntamento con l’ufficio preposto, tramite il sito Agenda Online, autenticandosi con lo Spid o la Carta d’Identità Elettronica. Dal luglio 2024 è inoltre possibile farlo anche in Posta, negli uffici abilitati, ma in alcuni casi è comunque necessaria la prenotazione anche lì.

I documenti richiesti sono diversi, iniziando dal modulo ufficiale stampato e firmato, proseguendo con un documento d’identità valido con fotocopia e due foto tessera recenti. Inoltre, sarà necessario produrre la ricevuta del pagamento di 42,50 euro, tramite bollettino postale e anche un nuovo contrassegno da 73,50 euro.

Se si possiede un passaporto scaduto, va presentato anch’esso, invece, in caso di furto o smarrimento, bisogna allegare anche i documenti della denuncia. Una volta consegnata tutta la documentazione, la questura impiega in media 10 giorni per il rilascio, ma le tempistiche possono allungarsi anche di settimane.

Il passaporto può essere ritirato sia in questura, di persona o ricevuto direttamente a domicilio, pagando 9,30 euro tramite un ulteriore contrassegno postale. Se spedito al domicilio, in caso di consegna non andata a buon fine, il documento torna all’ufficio emittente dopo 30 giorni, meglio stare attenti quindi.

Per i minori,invece, c’è un documento alternativo, che ha validità di 3 anni fino ai 3 anni d’età e 5 anni dai 3 ai 18. Serve il consenso di entrambi i genitori e a partire dai 12 anni, la presenza del minore per la rilevazione delle impronte.