Nel mese di giugno 2025, le famiglie italiane possono accedere a diversi bonus ISEE, a condizione che la DSU 2025 sia aggiornata

Il mese di giugno 2025 si avvicina e con esso la scadenza per diverse agevolazioni economiche legate all’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Questo strumento è fondamentale per determinare l’accesso a molteplici bonus e sussidi, rendendo essenziale per le famiglie italiane avere un ISEE aggiornato e valido. Presentare o rinnovare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’ISEE entro le scadenze stabilite è cruciale per non perdere l’accesso a questi importanti aiuti.

Di seguito, analizziamo quali bonus possono essere richiesti entro il 30 giugno 2025, con particolare attenzione a quelli destinati a famiglie con un ISEE fino o oltre 25.000 euro.

Tutti i bonus da richiedere entro giugno

Uno dei bonus più significativi è il Contributo Bollette, introdotto dal Decreto Bollette (D.L. 19/2025), che prevede un sostegno economico una tantum di 200 euro per le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro. Questa misura è pensata per alleviare il peso dei costi energetici, che negli ultimi anni hanno subito un’impennata. Il bonus viene erogato automaticamente con la bolletta, suddiviso in tre rate, senza necessità di presentare domanda, purché la DSU 2025 sia stata trasmessa all’INPS. È importante notare che questa misura è cumulabile con il bonus sociale ordinario, fornendo un ulteriore aiuto alle famiglie più vulnerabili.

Dal 2025 è disponibile un incentivo per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe A+++ e superiore), consistente in un voucher fino a 200 euro. Questo voucher viene applicato direttamente in fattura presso i rivenditori convenzionati e può essere richiesto da famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Per ottenere lo sconto immediato, è necessario inoltrare la domanda online tramite la piattaforma PagoPA prima dell’acquisto dell’apparecchio. Questa iniziativa non solo sostiene le famiglie a sostenere costi più accessibili, ma promuove anche un consumo responsabile e sostenibile.

Il Bonus Asilo Nido 2025 offre un rimborso delle rette fino a 3.000 euro per le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro. Se in famiglia ci sono due figli nati dopo il 1° gennaio 2024, l’importo massimo raggiungibile è di 3.600 euro. La presentazione della domanda avviene tramite il portale INPS utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. Sebbene la scadenza ufficiale per la richiesta sia fissata al 31 dicembre 2025, è altamente raccomandabile inviare la domanda entro giugno per accelerare l’accredito delle somme.

Il Bonus Nascita 2025 prevede un’erogazione di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato, destinato alle famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro. Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla nascita del bambino. Per le nascite avvenute prima del 17 aprile 2025, il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato al 16 giugno 2025. È fondamentale rispettare queste scadenze, poiché oltre questa data non sarà possibile accedere al bonus.

Il mese di giugno 2025 rappresenta un momento cruciale per le famiglie italiane, poiché è necessario assicurarsi di rimanere aggiornati e di presentare le domande per non perdere opportunità di sostegno economico. Assicurati di tenere d’occhio le scadenze e di aggiornare il tuo ISEE per accedere a tutti i bonus disponibili!