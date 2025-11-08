Eredità, uno solo può riscuotere tutti i soldi legalmente: non ci si può opporre

Una sola persona può riscuotere tutti i soldi dell’eredità in maniera legale, e non possiamo opporci: di chi stiamo parlando.

Quando parliamo di eredità, si fa sempre molta confusione e di chiarezza in giro a riguardo ce n’è veramente poca. Comunque, nonostante questo, all’interno di questo articolo cercheremo di capire nel modo più accurato possibile com’è possibile che un solo erede possa riscuotere tutto quanto in maniera legale e semplicemente in completa autonomia.

In tal senso, pare che non ci si possa davvero opporre a questa decisione, pertanto si tratta di una previsione da parte della legge italiana che non può essere discussa e tantomeno messa da parte.

Proprio per questa ragione, abbiamo deciso di parlare all’interno di questo articolo di una questione che assolutamente merita non poco spazio, anche perché potrebbe riguardare tantissimi cittadini italiani, eredi di un defunto che avrebbero a che fare con una situazione tutt’altro che agevole.

Eredità, una sola persona può riscuotere tutto: i dettagli

Ciò a cui facciamo riferimento è il caso in cui il defunto abbia crediti invece che debiti, e lasci gli stessi a coloro che vengono dopo. Nel caso in cui la persona deceduta attendesse di riscuotere una determinata somma da qualcuno esterno alla famiglia, la stessa cifra sospesa deve assolutamente entrare a fare parte dell’eredità. I crediti di chi non c’è più, però, non si dividono automaticamente fra più eredi (se ce ne sono).

Soltanto uno degli eredi può andare a richiedere i soldi che spettano a lui e non solo, e quindi può fare quanto appena descritto non solo per ricevere la sua parte, ma per avere indietro l’intero importo. Solo in un secondo momento chi è rimasto in vita deciderà come spartirsi i soldi che spettavano al defunto, ma fino a quel momento tale somma è da considerare non divisa ma composta da un unico blocco.

In ogni caso, per arrivare alla conclusione di questa questione, non c’è bisogno che gli eredi firmino qualcosa o si accordino in qualche modo, basta che uno di loro vada a richiedere la somma che spetta a tutti quanti. Inoltre, c’è anche da dire che l’erede singolo può decidere se fare la richiesta per tutti o solo per la propria parte. Dopo aver effettuato l’incasso, il denaro guadagnato verrà diviso in parti omogenee ed equivalenti. Nessuno perde niente, quindi, semplicemente viene messa in conto l’azione da parte di un erede volta a favorire i conti di tutti quanti.