Un annuncio inaspettato, una location segreta e una storia d’amore che ora cambia direzione: cosa si nasconde dietro le nozze più discusse del momento?

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno infiammato i media con l’annuncio del loro matrimonio, previsto per il 2026. La rivelazione è arrivata durante un’inaspettata intervista nel format “Hot Ones”, condotto da Alessandro Cattelan, dove Selvaggia ha svelato con ironia e spontaneità la decisione di convolare a nozze. A fare da cornice al lieto evento sarà, con ogni probabilità, la Puglia, una terra con cui la coppia ha creato un legame profondo, anche grazie alla recente acquisizione di una casa nel cuore del Salento.

L’intervista ha mostrato una Lucarelli più autentica e leggera, lontana dalle polemiche a cui spesso è associata. Tra risate e aneddoti, ha raccontato di aver chiesto direttamente a Lorenzo di sposarla, scegliendo un momento semplice e sincero per parlare di un passo così importante. Nessun anello, nessuna coreografia romantica, solo il desiderio chiaro e concreto di costruire un futuro stabile insieme. La proposta ha incluso anche la volontà di avere un figlio, sottolineando il bisogno di dare un nuovo significato alla loro quotidianità, dopo quasi dieci anni di relazione.

Dalla carriera nel giornalismo al ruolo di compagna e madre

Negli anni, Selvaggia Lucarelli è riuscita a reinventarsi più volte. Ha esordito nel mondo dello spettacolo come attrice teatrale, collaborando con nomi noti come Max Giusti e Antonio Giuliani, ma è stato con il blog “Stanza Selvaggia”, nato nel 2002, che ha conquistato il grande pubblico. Da lì, ha spiccato il volo come opinionista, scrittrice e giornalista, firmando articoli per testate di rilievo come “Il Fatto Quotidiano” e “Domani”. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi, distinguendosi per la sua capacità di comunicare in modo diretto e tagliente, come nella sua esperienza da giudice a Ballando con le stelle.

La sua vita privata ha sempre attirato l’attenzione. Dopo il matrimonio con Laerte Pappalardo, con cui ha avuto il figlio León, Selvaggia ha trovato in Lorenzo Biagiarelli un compagno di viaggio e di avventure. Chef, volto televisivo e appassionato di cultura gastronomica, Lorenzo ha costruito accanto a lei una relazione solida, basata su valori condivisi e interessi comuni. Il loro legame va oltre l’amore: si fonda anche sulla collaborazione in progetti editoriali e sul supporto reciproco nelle sfide della vita quotidiana.

Un matrimonio tra tradizione pugliese e spirito moderno

I preparativi per il matrimonio si preannunciano originali e lontani dai cliché. Selvaggia Lucarelli ha espresso il desiderio di organizzare una festa in perfetto stile pugliese, con musica tradizionale, pizzica, taralli e l’atmosfera autentica delle piazzette del sud. L’obiettivo è dare vita a un evento che rispecchi la loro personalità, celebrando l’amore con allegria, intimità e condivisione. Ha persino scherzato sul voler superare i festeggiamenti delle celebrità hollywoodiane, a dimostrazione della sua voglia di rendere la giornata davvero indimenticabile.

Questa nuova fase della vita rappresenta per Selvaggia non solo una svolta sentimentale, ma anche un’occasione per raccontarsi sotto una luce diversa, meno polemica e più umana. Con il sostegno di Lorenzo, la giornalista si appresta ad affrontare il matrimonio con la stessa determinazione che ha caratterizzato il suo percorso professionale. La Puglia, con i suoi colori, i suoi profumi e la sua bellezza, sarà lo scenario perfetto per un’unione che ha saputo resistere al tempo e alle difficoltà.

Il pubblico, da sempre diviso tra ammirazione e critica nei confronti della Lucarelli, guarda ora con curiosità e affetto a questa nuova pagina del suo percorso. Il matrimonio del 2026 non sarà solo un evento mondano, ma il simbolo di una maturità raggiunta, di una storia che continua a sorprendere e che, ancora una volta, riesce a conquistare l’attenzione di tutti.