L’attrice ha celebrato il matrimonio con Rocco Pierri ai Bagni di Tiberio, tra amici, cast della soap e la vittoria del Napoli.

Il 25 maggio 2025 è stato un giorno da segnare per Claudia Ruffo, volto storico della soap “Un posto al sole”. L’attrice, celebre per aver interpretato Angela Poggi, ha detto sì a Rocco Pierri nella suggestiva cornice di Capri, scegliendo i Bagni di Tiberio per un ricevimento sul mare. Una celebrazione che ha unito matrimonio e compleanno, arricchita dalla presenza degli amici più stretti e dei colleghi della serie tv, e dal clima festoso legato alla vittoria del Napoli, che proprio in quei giorni si è laureato campione.

La cerimonia civile e il ricevimento tra mare e volti noti

Il rito è stato ufficiato dal sindaco di Capri, Paolo Falco, che ha celebrato la cerimonia civile davanti a un numero ristretto di invitati. Dopo lo scambio delle promesse, la coppia si è spostata in barca fino ai Bagni di Tiberio, dove ha avuto inizio il ricevimento. Una location scelta non a caso: un angolo tranquillo dell’isola, raggiungibile solo dal mare, ideale per un evento intimo e fuori dalle rotte più battute.

Tra gli invitati, anche Patrizio Rispo e Ilenia Lazzarin, volti noti del cast storico di “Un posto al sole”, che non hanno mancato l’occasione di accompagnare la collega in un momento tanto importante. Il banchetto si è svolto all’aperto, tra tavoli apparecchiati con semplicità e vista sul tramonto caprese. Gli ospiti hanno gustato piatti tipici, brindato, e commentato anche la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, che proprio quel giorno ha contribuito ad amplificare l’atmosfera già festosa.

Il clima disteso e la scelta di non rendere pubblica ogni fase dell’evento ha permesso alla coppia di vivere con riservatezza e autenticità una giornata ricca di significati. Nessun red carpet, ma sorrisi spontanei, balli in riva al mare e il calore di chi condivideva non solo la felicità della sposa, ma anche la memoria di anni di lavoro condiviso.

Un nuovo capitolo per l’attrice dopo l’addio alla soap

Questo matrimonio arriva dopo un periodo di transizione personale per Claudia Ruffo, che ha lasciato la soap di Rai 3 nell’ottobre scorso dopo 28 anni. Una decisione che ha sorpreso i fan, ma che l’attrice ha definito come un passo necessario per aprirsi a nuove esperienze. La sua uscita di scena non è stata definitiva: più volte ha lasciato intendere che un eventuale ritorno sul set non è escluso.

Alle spalle, un precedente matrimonio con Mario Cirino Pomicino, padre di sua figlia Ginevra. Quel legame, chiuso ormai da tempo, aveva segnato una lunga fase della sua vita personale. Con Rocco Pierri, Claudia sembra aver ritrovato un equilibrio diverso, più maturo, che l’ha portata a condividere non solo un progetto di vita, ma anche un compleanno importante: i 45 anni, festeggiati nella stessa giornata delle nozze.

La doppia celebrazione ha trasformato il ricevimento in qualcosa di unico. Non una festa in grande stile, ma un momento autentico, tra chiacchiere, brindisi e musica fino a tarda notte. Chi era presente parla di un clima familiare e senza formalismi, proprio come la scelta di una location che ha fatto da cornice a un giorno che segna l’inizio di una nuova pagina.

Mentre la vita privata di Claudia prende un nuovo corso, i fan restano in attesa di capire se tornerà presto sul piccolo schermo. Nel frattempo, la sua giornata speciale a Capri resta impressa come un evento doppio e irripetibile: un matrimonio e un compleanno sul mare, nel cuore del Mediterraneo, tra amici, famiglia e un futuro tutto da scrivere.