Nuove anticipazioni sul futuro dei personaggi di Forbidden Fruit, le prossime puntate nascondono grandi sorprese.

A Forbidden Fruit, le vite di Yildiz e Zeynep continuano a rincorrersi tra luci e ombre, in un mondo in cui tutto può essere comprato, anche l’amore. Nella settimana dal 30 giugno al 4 luglio 2025, le due sorelle si troveranno a fare i conti con scelte difficili e verità pericolose.

Nulla è come sembra in Forbidden Fruit e anche i sentimenti diventano merce di scambio tra i personaggi, nessuno può fidarsi apertamente degli altri. Una delle serie TV più apprezzate di Mediaset ha in serbo grandi novità per le puntate della prossima settimana, che lasceranno il pubblico basito.

Le anticipazioni di Forbidden Fruit

Yildiz, sempre più coinvolta nei giochi dell’alta società, si lascia conquistare dalle attenzioni di Halit, che la sorprende con un’uscita in elicottero. Basta questo alla donna per cedere alle lusinghe di Halit, un pranzo esclusivo e l’illusione di un mondo in cui potrebbe finalmente sentirsi importante.

Ma alle spalle di ogni gesto si nasconde una strategia, Ender, lucida e calcolatrice, continua a manipolare la giovane promettendole denaro in cambio della seduzione del marito. Confusa e lusingata, Yildiz accetta, ma la sua amica Sengul la mette in guardia, potrebbe essere solo un’esca in un gioco molto più grande.

Intanto, a un ricevimento organizzato proprio da Ender, il clima si fa teso, Halit manda messaggi ambigui a Yildiz che non sa come reagire. Nel mentre, la padrona di casa incontra di nascosto il suo amante, sotto lo sguardo inconsapevole degli ospiti che non si accorgono delle macchinazioni della donna.

Nel frattempo, Zeynep affronta nuove difficoltà sul lavoro, dopo essersi confidata con una collega sui problemi economici, riceve un anticipo inaspettato da Alihan. La complicità tra i due cresce, anche quando Zeynep viene scippata e lui accorre per aiutarla, regalandole qualcosa per sostituire ciò che ha perso.

Ma non è tutto, Ender ospita una festa a casa sua e invita il fratello Caner, ma durante l’evento, il figlio Erim si fa male, Nel caos generale, Yildiz coglie l’occasione per spiare il telefono di Ender, rischiando di essere scoperta, ma nota una chiamata sospetta che potrebbe cambiare tutto.

Yildiz decide di lasciare il lavoro, rivelando a Halit il piano di Ender, l’uomo, insospettito, fa pedinare la moglie e scopre la relazione con Sinan. Mentre la tensione esplode nella casa di Halit, anche sul fronte lavorativo Zeynep subisce una delusione, Alihan ha trasferito Eda, nonostante le sue richieste.