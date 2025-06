Francesca Fagnani debutta con una nuova versione di Belve e comincia la nuova avventura con un ospite clamoroso.

Francesca Fagnani non si ferma più e, dopo il successo clamoroso ottenuto dall’ultima stagione di Belve che ha avuto, tra i tanti ospiti, anche Michele Morrone, Gué e Lucrezia Lante della Rovere, è pronta a stupire ancora con la versione crime del format che, sin dalla prima stagione, ha conquistato tutti.

Con Belve, Francesca Fagnani ha dato il via ad un nuovo modo di fare interviste e, con domande molto dirette e pungenti, riesce a tirare fuori anche dettagli inedite della vita privata e professionale dei suoi ospiti riuscendo a regalare ai telespettatori interviste davvero esclusive. Con Belve crime, il format resta fedele a se stesso: ciò che cambia è la presenza di ospiti coinvolti in casi di cronaca.

Belve crime: arriva un ospite clamoroso per Francesca Fagnani

Nell’ultimo periodo, la televisione italiana sta dando molto spazio alla cronaca nera a causa dei numerosi femminicidi che continuano ad essere all’ordine del giorno. Sono tanti i casi ancora irrisolti o sui quali ci sono ancora tanti nodi da sciogliere ed è a quelli che Francesca Fagnani ha deciso di dedicare una versione crime di Belve.

Belve Crime andrà in onda martedì 10 giugno su Rai2 alle 21.20 e il primo ospite sarà Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio. scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011.

Tante trasmissioni si sono occupate del caso di Yara senza, tuttavia, riuscire ad avere dichiarazioni da Massimo Bossetti che, stavolta, ha deciso di parlare per la prima volta raccontando la sua versione dei fatti. Francesca Fagnani l’ha incontrato nel carcere di Bollate dove sta scontando la condanna: “Sul mio sgabello si siederanno persone che, in un modo o nell’altro, erano sulla scena del delitto”, ha detto la giornalista anticipando quello che andrò in onda nella prima puntata di Belve crime.

Nella nuova versione del format, la Fagnani non sarà da sola perché ogni puntata sarà anticipata Stefano Nazzi, giornalista esperto di cronaca nera e voce del podcast Indagini. Quest’ultimo avrà il compito di introdurre il caso, di raccontare la situazione e presentare l’ospite svelando i motivi della condanna o del coinvolgimento nel processo.

Un format inedito molto atteso dal pubblico che attende di conoscere anche l’identità degli altri ospiti. Con la presenza di Massimo Bossetti nella prima puntata, tuttavia, la Fagnani ha già scatenato la curiosità dei telespettatori.