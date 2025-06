Francesca Fialdini sta per dire addio alla Rai? Ecco tutta la verità sul suo futuro lavorativo. Possono esserci grandi colpi di scena.

La conduttrice Rai è diventata, nel corso degli anni, una delle donne più amate del mondo dello spettacolo e, con il suo talento, si è fatta spazio in tv. Ha infatti saputo catturare l’attenzione del grande pubblico e lo ha fatto grazie alla sua personalità artistica con cui si è sempre distinta. Alle sue spalle ha infatti una lunga carriera, che l’ha portata a diventare il personaggio che è oggi. Al momento è al timone del tv show Rai Da noi… a ruota libera, in onda ogni domenica pomeriggio su Rai 1.

Le cose potrebbero cambiare durante la prossima stagione televisiva? Questo è tutto ciò che si sa sul famoso volto Rai.

La verità su Francesca Fialdini sul suo futuro in Rai

Ormai si sta parlando molto di quelle che saranno le prossime mosse del palinsesto Rai durante la stagione televisiva 2025/2026. In particolare, i vertici starebbero riflettendo sui programmi in onda nei weekend, dato che la concorrenza Mediaset – rappresentata da Verissimo e Amici di Maria De Filippi – è sempre stata molto spietata. Le indiscrezioni dicono quindi che Da noi.. a ruota libera di Francesca Fialdini potrebbe passare al sabato pomeriggio, mentre alla domenica potrebbe arrivare Nunzia De Girolamo con il suo Ciao Maschio. Delle voci – queste – del tutto infondate anche perché il portale tv Bubinoblog.it ha rivelato di aver saputo che i dirigenti avrebbero invece preferito lasciare tutto così com’è, almeno per quanto riguarda la domenica pomeriggio.

“Da settembre, per la settima stagione consecutiva, si conferma la staffetta festiva tra Mara Venier e Francesca Fialdini”, si legge sul portale. Quel che è intanto certo è che Emma D’Aquino non tornerà nella prossima stagione televisiva con lo spin off de La Vita in Diretta. “Questo saluto non è un arrivederci” – ha dichiarato lei – “perché a settembre Sabato in diretta non tornerà in onda e certamente non per scelta mia…“. Al momento non si sa quindi cosa andrà in onda il sabato, dato che il programma di Fialdini è tornato al suo posto su decisione dei vertici Rai. I rumours dicono che potrebbe realmente esserci l’arrivo di Nunzia De Girolamo con un nuovo format, e che sarebbe proprio lei a sfidare Silvia Toffanin che intanto va in onda su Canale 5 con il suo immancabile Verissimo.