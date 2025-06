Attenzione agli escrementi di piccione, possono essere un rischio per la casa. Come muoversi per evitarli e rimuoverli

I piccioni sono uccelli che si trovano in molte città, e sin dalle prime ore del mattino li si sente avvicinarsi ai balconi e iniziare a tubare. Ma il problema sorge quando lasciano escrementi ovunque, dai balconi alle ringhiere, ai terrazzi, tetti, ecc.

Oltre a essere un danno a livello estetico, ci sono dei pericoli che si nascondono dietro i suddetti escrementi, ed è per questo che è importante evitare che si avvicinino. Non solo, perché gli escrementi devono essere rimossi, in modo da far tornare il balcone o terrazzo pulito. Ci sono tutta una serie di danni che questo guano può creare alla casa, per cui è bene essere al corrente e prendere provvedimenti.

Escrementi di piccione, perché sono un rischio per la casa e non solo

Forse non tutti lo sanno, ma gli escrementi dei piccioni sono ricchi di acido urico, il che significa che corrodono.

Per questa ragione, se trovano umidità, la corrosione tende a potenziarsi. In sostanza, che vi siano sole o pioggia, il guano si attacca di più alle superfici e alla fine è davvero difficile pulirlo. In sostanza, il guano dei piccioni può danneggiare pannelli solari, metalli, pietra naturale e persino impianti elettrici/idraulici.

Un problema non da poco. Altra problematica da non sottovalutare è che gli escrementi dei piccioni possono trasmettere rischiose malattie, se si entra direttamente in contatto con essi o se vengono inalati. Bisogna fare attenzione, perché si potrebbe contrarre salmonella, escherichia coli, chlamydia psittaci, cryptococcus neoformans.

Ma non è tutto, perché da queste patologie potrebbero emergere problematiche a livello cutaneo, respiratorio e per l’apparato gastrointestinale. È chiaro che in questi contesti è importante intervenire, e fare in modo che i piccioni non trovino il vostro terrazzo/balcone allettante per fare un nido o anche solo per sostare, ad esempio, sulle tende da sole.

Lì, infatti, c’è spazio per loro, in quanto possono ripararsi, e potreste ritrovarvi tutto il pavimento del balcone sporco di escrementi, praticamente ogni giorno, se i piccioni lo prendono di mira. Nel caso in cui vi sia un’infestazione di guano, esistono ditte specializzate che possano essere molto utili per pulire al meglio e disinfettare il vostro balcone o terrazzo.

Purtroppo, per rimuovere il guano l’acqua non è sufficiente, e neppure certi tipi di detersivi. Per cui, se è troppo, meglio lasciar fare ai professionisti.