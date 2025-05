Mentre Mediaset si sta leccando le ferite per il flop del reality game condotto da Ilary Blasi, l’edizione numero 19 del GF è già in cantiere

Non si ferma la macchina del Grande Fratello, neanche a telecamere spente. Il padre di tutti i reality si sta preparando per tornare, come sempre, a settembre. Tuttavia, i tempi sono cambiati e l’organizzazione sta incontrando qualche difficoltà.

Se un tempo entrare nella casa più spiata d’Italia era riservato ai cosiddetti “Nip“, ovvero persone totalmente sconosciute e per questo più propense a lasciarsi affascinare dal mondo luccicante della televisione, quando l’attenzione si è spostata sui “Vip” per alzare l’asticella degli ascolti, il format ha iniziato a cambiare volto.

Avere personaggi famosi all’interno dello show garantisce un maggiore appeal e suscita più curiosità nel pubblico, ma comporta anche un budget decisamente più alto.

Le prime indiscrezioni sul prossimo Grande Fratello

Con il passare del tempo, il Grande Fratello ha perso parte del suo smalto, nonostante la presenza dei cosiddetti Vip. Invitare volti noti del piccolo schermo di un certo livello è diventato economicamente complicato. Resta il fatto che Alfonso Signorini, riconfermato alla conduzione anche per l’edizione 2025/26, non si arrende. Nonostante il primo “no”. Da parte di chi?

A pochi mesi dalla vittoria di Jessica Morlacchi della diciottesima edizione del Grande Fratello, si sta già pensando alla prossima, che secondo Amedeo Venza dovrebbe partire come di consueto in autunno, precisamente il 15 settembre. Tutto è in fermento, dunque, per definire quello che dovrà essere il nuovo capitolo di uno dei programmi più chiacchierati di sempre. Signorini avrebbe già pensato a chi sostituirà Beatrice Luzzi nel ruolo di opinionista in studio, puntando su Stefania Orlando, e avrebbe già inviato i primi inviti ad alcune stelle dello spettacolo italiano.

A quanto pare, però, sarebbe già arrivato il primo rifiuto, o meglio, l’ennesimo: quello di Paola Barale. La conduttrice, spesso corteggiata per partecipare al reality come concorrente, non sembra affatto interessata. La “sosia italiana di Madonna” avrebbe ribadito anche quest’anno il suo secco “no”.

A questo punto la partita resta aperta, e siamo certi che la produzione farà di tutto per costruire un cast all’altezza delle aspettative. Anche alla luce degli eventi controversi dell’ultima edizione, in cui non sono mancate le polemiche, soprattutto a causa di alcuni comportamenti considerati inopportuni da parte di concorrenti come Lorenzo Spolverato.

Il modello milanese, che molti credevano potesse vincere, si è invece classificato quarto. Il podio, infatti, è stato tutto al femminile: oltre alla vincitrice – l’ex volto dei Gazzosa Jessica Morlacchi – si sono distinte anche Helena Prestes e Chiara Cainelli. Come sarà il prossimo Grane Fratello? Lo scopriremo presto.