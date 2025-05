Ricordate Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti e concorrente del Grande Fratello? Ecco com’è diventata e cosa fa oggi.

Asia Nuccetelli è l’unica figlia di Antonella Mosetti e si è fatta conoscere dal pubblico partecipando alla prima edizione del Grande Fratello Vip in coppia proprio con la madre. Era il 2016 e una giovanissima Asia sperimentava il mondo della televisione. All’epoca, la figlia di Antonella Mosetti aveva solo 20 anni e divise la casa, tra gli altri, con Andrea Damante con cui nacque un’amicizia che, però, portò l’allora fidanzata del dj, Giulia De Lellis, ad affrontare Asia vedendo in lei un interesse per il fidanzato.

Da quell’esperienza nella casa del Grande Fratello sono trascorsi diversi anni e Asia Nuccetelli ha preferito allontanarsi dal mondo della televisione e intraprendere una strada diversa da quella di mamma Antonella. Tuttavia, con la partecipazione della Mosetti all’Isola dei Famosi 2025, si è scatenata la curiosità intorno ad Asia che, oggi, non solo è cambiata fisicamente, ma svolta anche un altro lavoro.

Asia Nuccetelli: com’è cambiata dopo il Grande Fratello e cosa fa oggi

Asia Nuccetelli ha 28 anni (spegnerà 29 candeline il prossimo settembre, ndr) ed è tornata davanti alle telecamere in occasione della partecipazione di mamma Antonella Mosetti all’Isola dei Famosi 2025. Durante la seconda puntata, era in studio insieme allo zio per sostenere la madre e il pubblico ha immediatamente notato il cambiamento fisico di Asia che è davvero bellissima.

Asia, con il tempo, è cambiata fisicamente ma alcuni interventi di chirurgia estetica non sono stati voluti ma necessari come quello al naso. “Pratico sport a livello agonistico e ho avuto due incidenti. Nel primo ho avuto una frattura composta al naso, nel secondo scomposta, di conseguenza mi hanno operata d’urgenza e mi hanno ricostruito il naso, non è stata una scelta voluta”, ha dichiarato a settembre 2024 in un’intervista a Monica Setta nel programma Generazione Z.

Anche gli zigomi e le labbra sono cambiati e, a tal proposito, Asia, sempre ai microfoni di Monica Setta, ha detto: “Nel corso degli anni ho fatto qualcosina, cosa che fanno oggi giorno moltissime ragazze”.

Più sicura di sé e con le idee chiare, la figlia di Antonella Mosetti ha scelto di costruire la propria strada lontano dalle luci dei riflettori. Oggi, infatti, oltre a praticare equitazione, è una nails artist e ha anche una pagina Instagram molto seguita dove pubblica i suoi lavori ricevendo sempre molti complimenti.