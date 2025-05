In aeroporto il primo hotel per cani: ecco come funziona, quanto costa e come si fa per far soggiornare il nostro pet.

Fiumicino si prepara a rivoluzionare il concetto di accoglienza per animali domestici con l’apertura del Dog Relais – Airport Resort & Daycare, il primo hotel di lusso per cani situato all’interno di un aeroporto italiano. Questa innovativa struttura non solo offre un rifugio sicuro e confortevole per i nostri amici a quattro zampe, ma rappresenta anche un importante passo avanti nella cura e nel benessere degli animali mentre i loro proprietari sono in viaggio.

Dog Relais: un’accoglienza pensata nei minimi dettagli

Il Dog Relais è situato in un’area di 4.500 metri quadrati all’interno del parcheggio Lunga Sosta, lungo la strada che collega Roma a Fiumicino. Questo spazio è stato progettato con attenzione per garantire il massimo comfort e sicurezza agli animali. La struttura dispone di 40 lodge in legno, ognuno climatizzato e dotato di tutti i comfort necessari. Ogni lodge ha una superficie di 4 metri quadrati, con un’area esterna di 10 metri quadrati parzialmente coperta, dove i cani possono muoversi liberamente e godere dell’aria aperta.

Un aspetto distintivo del Dog Relais è l’attenzione all’esperienza sensoriale degli animali. Ogni lodge è dotato di un sistema di filodiffusione che riproduce musica a 432 Hz, una frequenza nota per le sue proprietà calmanti. Questa musica è progettata per ridurre lo stress degli animali, favorendo un ambiente sereno. Inoltre, l’aromaterapia, attraverso la diffusione di particolari fragranze, aiuta a gestire l’ansia e a rendere più facile il distacco dai proprietari, specialmente nei primi giorni di soggiorno.

Il Dog Relais non è solo un luogo dove i cani possono dormire; è anche un centro di socializzazione. La struttura offre dieci aree di sgambamento all’aperto, suddivise in base alla taglia e al temperamento dei cani, per garantire che ogni animale possa interagire in un ambiente sicuro e stimolante. Con circa mille metri quadrati dedicati a queste aree, i cani possono divertirsi, correre e giocare, contribuendo al loro benessere fisico e mentale.

Per rendere l’esperienza ancora più comoda per i proprietari, il Dog Relais offre un servizio di dog shuttle. Questo servizio consente ai proprietari di prenotare il prelievo e la riconsegna del proprio cane direttamente in aeroporto, eliminando così lo stress legato ai trasporti. Inoltre, attraverso una piattaforma digitale, è possibile effettuare videochiamate interattive con il proprio animale domestico, permettendo di mantenere un contatto visivo e affettivo anche a distanza. Questa opzione è particolarmente apprezzata da chi teme di lasciare il proprio cane in un ambiente estraneo.

Servizi esclusivi per ogni esigenza

La salute dei cani è una priorità per il Dog Relais. La struttura è dotata di un presidio veterinario che offre servizi di prima assistenza, visite e analisi, garantendo un supporto sanitario continuo. Questo è un aspetto fondamentale, soprattutto per i proprietari che desiderano assicurarsi che il loro amico a quattro zampe sia in buone mani mentre sono lontani.

Il Dog Relais offre tre tipologie di alloggi: Standard, Double e Premium, ciascuna con diverse caratteristiche e prezzi. L’alloggio Standard è disponibile a partire da 39,90 euro a notte e include una zona coperta di 4 metri quadrati, un giardino coperto di oltre 3 metri quadrati e un giardino ludoteca scoperto di 10 metri quadrati. Per chi cerca un’esperienza più esclusiva, la soluzione Premium, al costo di 59,90 euro a notte, include anche una webcam interattiva e cuscini in memory foam, assicurando un comfort superiore.

Questa nuova iniziativa non solo rappresenta un’opportunità per i proprietari di cani di viaggiare senza preoccupazioni, ma segna anche un passo significativo verso una maggiore considerazione del benessere degli animali, riconoscendo il loro ruolo importante nelle famiglie moderne.