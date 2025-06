Se la tua casa scoppia, IKEA corre in tuo aiuto. Con questo mobile non avrai più alcun problema di spazio. E costa pochissimo

Nel mondo dell’arredamento, trovare soluzioni intelligenti per case con metrature ridotte è una sfida sempre più centrale. Con la diffusione di appartamenti compatti, monolocali e spazi condivisi, ogni centimetro diventa prezioso. In questo contesto, IKEA ha saputo imporsi con una proposta semplice ma risolutiva: un mobile salvaspazio che unisce estetica e funzionalità, con un prezzo sorprendentemente accessibile – sotto i 90 euro.

Si rivela una soluzione pratica anche per chi vive in affitto o si trova in una sistemazione temporanea. Facile da trasportare, poco ingombrante, adatta a spazi diversi e visivamente neutra, è il tipo di arredo che si adatta con facilità a nuove configurazioni abitative o a cambiamenti futuri.

Un alleato per gli ingressi di piccole dimensioni

Gli ingressi, spesso trascurati nell’organizzazione domestica, sono in realtà uno degli ambienti più vissuti: rappresentano il primo punto di contatto con la casa e devono assolvere a funzioni pratiche come contenere scarpe, chiavi, borse e altri oggetti di passaggio. Qui entra in gioco la scarpiera BRUSALI, progettata per adattarsi perfettamente a spazi ristretti senza rinunciare all’eleganza.

Con una larghezza di 61 cm, una profondità di appena 30 cm e un’altezza di 130 cm, questo mobile si sviluppa in verticale, sfruttando lo spazio in altezza piuttosto che in larghezza. È la soluzione ideale per chi ha ingressi stretti, piccoli corridoi o semplicemente cerca un modo discreto e ordinato per tenere le scarpe fuori dalla vista.

Uno dei punti di forza della BRUSALI è il suo aspetto estetico: la finitura bianco opaco, leggermente tendente al panna, dona al mobile un aspetto pulito e luminoso, facilmente abbinabile a qualsiasi stile d’arredo. Che si tratti di ambienti in stile nordico, classico, moderno o shabby chic, questa scarpiera si inserisce senza stonare.

Il design è semplice ma curato: linee dritte, pomelli discreti e una superficie superiore utilizzabile come piano d’appoggio per oggetti decorativi, come una piantina, una candela profumata o un vassoio svuota tasche. Questo la rende non solo un contenitore pratico, ma anche un elemento decorativo che contribuisce all’armonia dell’ambiente.

La scarpiera BRUSALI è dotata di tre scomparti con apertura a ribalta, ognuno dei quali può contenere dalle tre alle quattro paia di scarpe, per un totale massimo di circa 12 paia. I ripiani interni sono regolabili e possono essere rimossi completamente, rendendola adatta anche a stivali o calzature più voluminose.

Il sistema a ribalta consente un accesso rapido e semplice, mantenendo però le scarpe coperte e al riparo da polvere e sguardi indiscreti. La struttura è progettata per garantire una buona aerazione, evitando l’accumulo di umidità e cattivi odori: un dettaglio fondamentale, soprattutto per chi lascia spesso le scarpe nell’ingresso.

Uno degli aspetti che rende questo mobile così popolare è il prezzo. Attualmente in vendita a 85 euro (in precedenza costava 99 euro), la BRUSALI rappresenta una delle soluzioni d’arredo salvaspazio più economiche e versatili in commercio. Nonostante il costo contenuto, il mobile trasmette una sensazione di solidità e affidabilità, soprattutto se ancorato alla parete secondo le istruzioni IKEA. Il montaggio è semplice anche per chi ha poca dimestichezza con il fai da te. Il kit viene fornito con istruzioni chiare e tutto l’occorrente per assemblarlo in breve tempo.