Il Paradiso delle Signore anticipazioni: chi è la new entry che stravolge gli equilibri del magazzino

Il Paradiso delle Signore spoiler: una new entry porta scompiglio al negozio milanese. Ecco di chi si tratta, nello specifico.

Al Paradiso delle Signore le tensioni aumenteranno, e i colpi di scena sono dietro l’angolo. Dopo che il direttore del Paradiso, Marcello Barbieri, ha lasciato la contessa Adelaide Di Sant’Erasmo il giorno prima del matrimonio, quest’ultima ha giurato vendetta e non intende fermarsi, finché non l’avrà avuta. A tal proposito, si è alleata con Umberto Guarnieri per distruggere la vita a Marcello e alla sua nuova compagna, la giornalista Rosa Camilli.

Marcello, intanto, si è dimesso dal Paradiso mentre Rosa continua a lavorare per il Paradiso Donna, ma la contessa non intende lasciargliela passare liscia. Nel frattempo, Enrico ha confessato a Marta del suo problema alla mano, dopo mesi in cui glielo ha tenuto nascosto.

Il Paradiso delle Signore, arriva una new entry e attira i sospetti della capo commessa Irene

Marta, dopo aver saputo del serio problema alla mano che affligge il suo compagno Enrico, decide di parlarne con suo padre Umberto, sperando in una soluzione che possa aiutarlo.

Intanto, al Paradiso arriva Barbara, new entry che Irene decide di assumere, dopo che la giovane si è dimostrata molto efficiente nel periodo di prova lavorativa. Tuttavia, notando sintonia tra lei e Johnny, cercherà di capire se i due si conoscessero già prima che lei fosse assunta al Paradiso. Intanto, Marina Valli fa ritorno a Milano e porta con sé un pensiero per le Veneri.

Un critico letterario, invece, sarà interessato a intervistare Rosa Camilli, ma su di lei incombe l’ombra della vendetta della contessa, che incontra un giornalista per farlo indagare sul suo passato. Per rendere migliore la sua collezione, Botteri potrà fare affidamento su Fulvio, che chiamerà un suo contatto, Giorgio Perich. Adelaide, intanto, incontra Rosa al Circolo e la umilia davanti a tutti.

Irene, nel frattempo, è in cerca dell’uomo ideale e Caterina cerca di aiutarla in questa “impresa”. Rosa è ignara del fatto che Adelaide sta tessendo trame contro di lei, e che potrebbe agire a stretto giro. Odile viene a sapere dei piani della madre contro Rosa e dapprima decide di rimproverare Adelaide, chiedendole di non continuare. In seguito, sceglie di raccontare tutto a Camilli che decide di dimettersi dal Paradiso Donna, ma Marcello la blocca e sceglie di affrontare la sua ex, una volte per tutte. Vedremo che cosa accadrà.