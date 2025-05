Nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda dall’8 settembre su Rai 1, mancherà il personaggio tanto amato. Le riprese iniziano il 26 maggio.

A meno di due settimane dal finale della nona stagione, i fan de Il Paradiso delle Signore sono già proiettati verso il prossimo capitolo della soap. Le anticipazioni sulla decima stagione, attesa per l’autunno 2025, hanno però riportato una notizia che ha colpito i telespettatori più affezionati: Vittorio Conti non tornerà. La sua assenza, confermata in via ufficiosa da più fonti, rappresenta una svolta narrativa importante per una serie che ha costruito molte delle sue dinamiche proprio intorno a questo personaggio. Mentre i preparativi per le riprese sono già in corso, i fan si interrogano su come evolveranno le storie senza la figura centrale che per anni ha guidato il Paradiso.

Share al 20% e nuovi episodi: la Rai conferma la decima stagione

Il successo della soap non mostra segni di rallentamento. Con una media di share intorno al 20%, Il Paradiso delle Signore ha ottenuto il rinnovo per il 2025/2026. La conferma era arrivata a febbraio, ma solo ora cominciano a filtrare i primi dettagli concreti. Le riprese inizieranno lunedì 26 maggio, con l’obiettivo di mandare in onda le nuove puntate a partire da lunedì 8 settembre su Rai 1.

La nona stagione si era chiusa con diversi colpi di scena, tra cui la fuga di Enrico Brancaccio, in pericolo di vita a causa di alcuni criminali, e lo sviluppo della storyline legata a Tancredi, coinvolto nel plagio di un abito. Quest’ultimo ha evitato conseguenze penali, lasciando però tensioni e rapporti incrinati all’interno del gruppo. Il pubblico ha subito alimentato teorie e speculazioni sui possibili ritorni, ma la mancanza di conferme ufficiali ha lasciato campo libero all’incertezza.

Tra i nomi che rientreranno nel cast ci saranno Adelaide di Sant’Erasmo, interpretata da Vanessa Gravina, e Umberto Guarnieri, ruolo affidato a Roberto Farnesi. Due personaggi che hanno saputo adattarsi ai cambiamenti di trama, e che continueranno a tenere saldo il filo conduttore con le stagioni precedenti.

Vittorio Conti fuori dal cast: il vuoto lasciato da un protagonista storico

Il nome che continua a far discutere è quello di Vittorio Conti. Nelle ultime settimane, nonostante alcune voci ottimistiche, è stato chiarito che non tornerà nella decima stagione. Il personaggio, interpretato da Alessandro Tersigni, non comparirà nei nuovi episodi. L’attore, già in passato, aveva dichiarato di voler prendersi una pausa, e sembra che quella scelta si sia trasformata in una vera uscita di scena, almeno per ora.

I profili social ufficiali della serie non hanno rilasciato smentite né annunci sul rientro di Vittorio, aumentando la sensazione di una conferma implicita. La sua assenza cambia inevitabilmente l’equilibrio narrativo: le relazioni costruite attorno a lui dovranno essere riscritte, e le linee sentimentali più forti rielaborate. Non è ancora chiaro se verrà introdotto un nuovo personaggio in grado di raccogliere la sua eredità narrativa, o se gli autori punteranno a rafforzare i personaggi esistenti.

Il Paradiso, senza Vittorio, avrà bisogno di nuove tensioni, nuove coppie, nuovi antagonismi. La scommessa degli sceneggiatori sarà quella di gestire questa transizione senza perdere l’attenzione di un pubblico abituato a una precisa struttura emotiva. L’assenza di un volto tanto centrale potrà essere colmata solo da trame solide e da un lavoro attento sul cast.

Con l’inizio delle riprese ormai imminente e la messa in onda fissata per settembre, la decima stagione si presenta già come una sfida complessa ma cruciale per la tenuta della serie. I fan, nonostante la delusione per il mancato ritorno di Vittorio, attendono di vedere quali nuove direzioni prenderà il racconto.