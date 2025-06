Al Palacultura di Messina una mostra su Il Paradiso delle Signore svela costumi, set e retroscena della fiction. Tra gli ospiti, gli attori Thomas Santu e Giulia Sangiorgi.

Il pubblico messinese ha ora la possibilità di entrare nel mondo de Il Paradiso delle Signore, fiction tra le più seguite della Rai, grazie a una mostra evento allestita al Palacultura Antonello, nel cuore della città. L’inaugurazione è avvenuta l’11 giugno, come parte della sesta edizione del Premio Adolfo Celi, iniziativa curata dal CIRS in sinergia con il Comune di Messina e la Fondazione Messina per la Cultura.

Accessibile gratuitamente fino al 15 giugno, l’esposizione accompagna i visitatori in un viaggio dietro le quinte, tra scenografie, costumi e immagini inedite della serie ambientata negli anni ’50 e ’60. Dopo il successo della prima tappa romana, Messina diventa il secondo centro italiano a ospitare questo allestimento itinerante, pensato per celebrare la creatività e l’eccellenza produttiva della fiction italiana.

Costumi originali, interviste e ricostruzioni dal set

L’apertura della mostra ha visto la presenza dell’assessore Massimo Finocchiaro, della presidente del CIRS Maria Celeste Celi e del sovrintendente Rosario Coppolino, figure che hanno sottolineato il valore dell’iniziativa sia in termini artistici sia come volano culturale per il territorio.

L’allestimento raccoglie costumi autentici usati nelle riprese, tessuti e abiti che ripercorrono la moda dell’Italia del dopoguerra, offrendo uno spaccato preciso dell’epoca rappresentata. Accanto a essi, pannelli fotografici ripercorrono le trame della fiction e raccontano l’evoluzione dei personaggi. Non mancano video esclusivi con riprese inedite dal set, interviste ai protagonisti e contributi di tecnici e autori.

La mostra si distingue per il suo approccio immersivo: chi la visita non assiste solo a un’esposizione di oggetti, ma viene coinvolto in un percorso narrativo che mette in luce le scelte registiche, le tecniche di produzione e l’importanza del lavoro corale dietro una serie di successo.

Incontri con il cast e focus sul lavoro della costumista

Tra i momenti più attesi c’è stato il talk del 15 giugno, che ha visto la partecipazione di Thomas Santu e Giulia Sangiorgi, volti amati dai fan della serie. L’incontro si è svolto con un pubblico numeroso e partecipe, desideroso di conoscere aneddoti e dettagli sul dietro le quinte.

In particolare, l’intervento della costumista Pamela Fontinovo ha acceso l’interesse dei presenti. Fontinovo ha raccontato il processo di selezione e confezione dei costumi, sottolineando come ogni abito venga studiato per definire l’identità visiva dei personaggi, rispettando al contempo la coerenza storica. Un lavoro, il suo, che va ben oltre l’estetica: si tratta di creare atmosfera, riconoscibilità, e contribuire alla narrazione attraverso l’abbigliamento.

La mostra si rivela così uno strumento di approfondimento, capace di svelare il lato meno visibile ma fondamentale delle produzioni televisive. Dalla scrittura alla regia, dalla scenografia alla post-produzione, ogni fase del lavoro viene valorizzata in un contesto che unisce divulgazione e intrattenimento.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle attività del Premio Adolfo Celi, consolidando il ruolo di Messina come città aperta alla promozione delle arti audiovisive e attenta a offrire al pubblico occasioni di conoscenza e riflessione.