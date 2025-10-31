Il Paradiso delle Signore, spoiler choc: Adelaide fuori controllo, tragedia in arrivo

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore continua a suscitare grande interesse tra i telespettatori.

Tra le trame più avvincenti di questa settimana vi è la tensione crescente che coinvolge i personaggi di Adelaide, Marcello e Rosa, con una vendetta che si fa sempre più concreta. Scopriamo insieme le anticipazioni più dettagliate e aggiornate.

Lunedì 3 novembre 2025, la scoperta da parte di Adelaide della relazione tra Marcello e Rosa innesca una reazione di vendetta che si preannuncia implacabile. Nonostante gli sforzi di Umberto per placare la contessa, lei è determinata a non lasciar correre la situazione. Nel frattempo, Odile, sentendosi tradita, è pronta a confrontarsi duramente con la sua amica giornalista, mentre Irene si ritrova a riflettere intensamente dopo aver letto una lettera toccante della zia Sandra. Parallelamente, Roberto e Mario si stringono la mano davanti a Caterina, ignara del passato che lega i due uomini.

Il giorno successivo, Adelaide chiede esplicitamente a Roberto di licenziare sia Marcello che Rosa, sostenendo che la tensione al Paradiso è diventata insostenibile. Tuttavia, Roberto è determinato a difendere la sua relazione con Rosa, nonostante la pressione della sua ex promessa sposa. Nel frattempo, emergono nuovi dettagli sulla situazione medica di Enrico, che sembra non seguire correttamente la terapia per la mano, e Irene continua la ricerca di una nuova Venere, con l’aiuto di Johnny.

Mercoledì 5 novembre, mentre la radio diffonde la notizia dell’alluvione a Firenze, arriva al Paradiso una nuova candidata, Barbara Musso, che risponde all’annuncio di Irene. Nonostante le difficoltà dovute al maltempo, Barbara si presenta puntualmente, dando inizio alle selezioni per il ruolo di Venere. Nel frattempo, Mario incontra Roberto, impegnato nell’organizzazione degli aiuti per gli alluvionati. La vendetta di Adelaide prosegue, e consapevole della necessità di un alleato, si rivolge a Tancredi. Intanto, Rosa decide di confidare alle amiche la sua relazione con Marcello.

Conflitti, solidarietà e nuove sfide al Paradiso

Giovedì 6 novembre, la preoccupazione di Agata per gli alluvionati di Firenze cresce al punto da spingerla ad agire in prima persona, decidendo di partire per la Toscana per offrire il suo aiuto diretto. Anche Mimmo si mostra sensibile alla situazione, ricordando a Ciro e Johnny che alcuni colleghi sono già partiti per prestare soccorso. Nel frattempo, Enrico si illude di aver recuperato la piena funzionalità della mano e tenta una prova in sala operatoria, ma il risultato è un fallimento che lo costringe a rivelare la verità a Marta.

Il venerdì 7 novembre si apre con la decisione di Marcello di presentare le dimissioni dal Paradiso, ma con la richiesta a Roberto di mantenere il posto di lavoro per Rosa. A questo punto, Adelaide interviene nuovamente, insistendo affinché anche Rosa venga licenziata, e si rivolge a Umberto per ottenere un sostegno prezioso. Nel frattempo, gli attacchi al grande magazzino diventano sempre più intensi, ma proprio quando sembra che la situazione stia degenerando, un aiuto inatteso arriva da Tancredi. Nel frattempo, Agata parte per Firenze insieme a Mimmo e Johnny, determinati a offrire il loro contributo agli alluvionati. La settimana si chiude con la conferma dell’assunzione di Barbara Musso come nuova Venere del Paradiso.

Adelaide, figura centrale di questa fase della soap, si conferma un personaggio complesso e spietato, capace di azioni drastiche per tutelare il proprio onore e la propria posizione. Il suo piano di vendetta contro Marcello e Rosa rappresenta uno degli snodi fondamentali per l’evolversi delle trame della decima stagione.

Marcello, dopo aver annullato il precedente fidanzamento con Adelaide, si trova ora a vivere apertamente il sentimento per Rosa, pur consapevole delle difficoltà che questo comporta, sia a livello personale sia professionale. La sua scelta di lottare per il suo amore contro ogni avversità si scontra con l’ostilità crescente della contessa, ma anche con le tensioni interne al Paradiso.

Rosa, giovane e determinata giornalista, affronta non solo la pressione di Adelaide, ma anche il confronto con Odile, che si sente tradita da questa relazione. La sua conferma al lavoro e la sua storia d’amore con Marcello sono al centro di un delicato equilibrio che potrebbe presto rompersi.

Infine, la trama parallela degli aiuti agli alluvionati di Firenze introduce un elemento di solidarietà e impegno sociale che coinvolge diversi personaggi, come Agata, Mimmo e Johnny, mostrando un volto più umano e sensibile della serie.