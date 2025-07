Quando si fanno le pulizie, nel periodo estivo, si possono sudare 7 camicie, come si suol dire. Ecco dei modi efficaci per evitarlo.

Siamo in piena estate e il gran caldo si fa sentire, soprattutto quando si fanno le pulizie. Durante questa attività si tende a muoversi molto, e anche a sudare tanto. Ci vuole un attimo a essere asciutti e ritrovarsi con la maglietta bagnata. Basta pulire due stanze e senza condizionatori, e si è già zuppi.

Sono in tanti coloro che nel nostro Paese non hanno un condizionatore in casa, e questo perché non si vuole spendere, dato che i costi sono elevati, ma anche per la bolletta. Anche se, si sa, che se si acquista un condizionatore di alta efficienza energetica, si spende per l’acquisto ma il ritorno è ottimo, in termini di costi, che a lungo andare ripagheranno della somma spesa.

Sono scelte, tuttavia, e ognuno sa perché decide di non farlo. Tornando alle pulizie, è interessante sapere che per evitare di ritrovarsi zuppi di sudore, ci sono degli accorgimenti che possono rivelarsi particolarmente efficaci. Ecco quali sono, in dettaglio.

Pulizie estive, così eviti di grondare di sudore: i trucchi segreti da conoscere assolutamente

D’estate, nonostante il caldo, non è possibile trascurare le pulizie, anzi, c’è bisogno di pulire ancora di più, e meglio.

Ergo, fatti furba/o. Per evitare di sudare eccessivamente, provvedi a pulire nelle ore in cui fa meno caldo, ossia quando il sole non è troppo intenso. Di solito, la mattina presto, è ideale, perché c’è quella leggera brezza, che consente di respirare e non sentirsi accaldati, come nelle ore di punta. Anche la sera può essere un momento perfetto per pulire.

E ancora, cerca di organizzarti. Non fare tutto insieme perché sarebbe solo un grosso dispendio di energie. Puoi dividerti il lavoro in più giornate, ma fare in modo che sia una pulizia profonda e durevole. Ti stancherai molto meno. E ancora, usa uno spray perfetto e un buon panno, per agevolarti il lavoro.

I rimedi naturali, poi, sono perfetti e risparmi anche parecchio, perché in linea di massima li hai già in casa. Stiamo parlando di ingredienti come bicarbonato di sodio, limone, aceto. Essi sono efficaci, e vedrai che le superfici brilleranno e profumeranno di pulito, il che migliorerà anche il tuo umore.

Prendi il tempo che ti serve, a seconda di come ti senti. Chi va piano, va sano e va lontano.