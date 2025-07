Per lavare gli utensili da cucina e non rovinarli col detersivo esiste una soluzione naturale es estremamente facile da utilizzare.

Tra gli oggetti più utilizzati in cucina spiccano sicuramente gli utensili in legno che vengono preferiti ad altri metalli perché non graffiano, ad esempio, padelle e pentole. La maggior parte di chi li utilizza è solita lavarli col normale detersivo per piatti oppure inserirli nella lavastoviglie ma non tutti sanno che si tratta di un errore in entrambi i casi.

Lavando continuamente gli utensili da cucina in legno con il detersivo si rovina la loro composizione contribuendo all’assorbimento di odori, sapori ma anche di residui di detersivo. Può capitare, così, che il risotto o la minestra mescolata proprio con un cucchiaio di legno abbia uno strano sapore di sapone. Qual è, dunque, il giusto modo per lavare e igienizzare gli utensili da cucina in legno?

La soluzione per lavare gli utensili da cucina in legno

Le nonne, prima che i detersivi prendessero il sopravvento, erano abituate a lavare tutto ciò che c’era in casa con ingredienti estremamente naturali che, ancora oggi, vengono utilizzati da chi preferisce risparmiare ma anche da chi ai prodotti chimici preferisce sempre delle soluzioni naturali. Per evitare, dunque, detersivi e saponi, gli utensili da cucina in legno possono essere lavati con una miscela composta da bicarbonato e limone.

Si tratta di due ingredienti presenti in tutte le case, economici e che donano anche un profumo molto gradevole. Con del bicarbonato e qualche goccia di limone, dunque, preparate una pastella molto densa in modo che non scivoli via dagli utensili. Subito dopo, su un panno pulito, posizionate gli utensili da lavare e su ciascuno di esso cospargete un po’ di pastella.

Lasciate agire qualche minuto e poi cominciate a strofinare per eliminare ogni residuo di cibo. Al termine di quest’operazione, sciacquate bene sotto l’acqua e tamponate con un panno asciutto. Lasciare, infatti, che gli utensili in legno si asciughino da soli è un grave errore perché assorbiranno tutta l’acqua. Inoltre, per mantenere sempre vivo il legno, potete cospargere sulla superficie anche qualche goccia di olio alimentare come quello d’oliva.

Lavandoli nel modo giusto e nutrendo il legno, gli utensili non solo saranno sempre resistenti ma dureranno nel tempo facendovi così risparmiare anche soldi per acquistare i nuovi. Con piccoli trucchi, dunque, riuscire ad avere oggetti sempre nuovi come se fossero stati appena acquistati è possibile.