Torna su Rai 2 dopo due anni di stop. Sono aperti i casting per la nuova stagione, che andrà in onda in autunno

Gli aspiranti attori devono avere tra i 14 e i 17 anni, con consenso genitoriale. Saranno introdotte novità. Dopo un’assenza di due anni, il celebre reality educativo è pronto a tornare su Rai 2, e i fan non potrebbero essere più entusiasti. Con l’apertura ufficiale dei casting per la nuova stagione, i giovani aspiranti protagonisti hanno l’opportunità di entrare a far parte di questo format innovativo che ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico. Scopriamo insieme le novità e i dettagli di questo atteso ritorno.

La decisione di sospendere il programma dopo la sua ottava edizione nel 2023 è stata influenzata da un calo degli ascolti e da una risposta social piuttosto deludente. Tuttavia, la Rai ha scelto di riprendere il format, ritenendolo ancora capace di attrarre nuove generazioni di spettatori. La passione che ha caratterizzato le prime edizioni sembra esserci ancora, e i vertici di Viale Mazzini sono pronti a scommettere su un rilancio che possa riportare il programma ai fasti di un tempo.

Il ritorno del format RAI

Nell’ottava edizione de “Il Collegio”, andata in onda nel 2023, il pubblico ha assistito a un’ambientazione che risaliva al 2001, con la voce narrante di Stefano De Martino. Tra i concorrenti si trovavano anche figli di celebrità, come Aurora Costantini, figlia di Matilde Brandi, e Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro. La presenza di volti noti ha inizialmente attirato l’attenzione, ma non è bastata a mantenere alta l’asticella degli ascolti. Perla Maria Paravia, figlia di Maria Monsè, non è riuscita a entrare nel cast, nonostante le sue numerose candidature, e ha poi trovato fortuna al “Grande Fratello”, dove ha rivelato le sue difficoltà legate all’insonnia, accentuate dalla pressione mediatica.

Il format di “Il Collegio” si distingue per la sua capacità di mescolare intrattenimento e educazione, immergendo i ragazzi in un contesto scolastico rigoroso, simile a quello degli anni passati. Gli alunni vivono un’esperienza unica, lontana dalla tecnologia moderna, affrontando sfide quotidiane che mettono alla prova le loro capacità di adattamento e collaborazione. Ogni edizione è ambientata in un decennio diverso, permettendo di esplorare le differenze culturali e sociali di epoche passate. Le prime edizioni, ad esempio, hanno toccato il 1960, il 1961, il 1982 e il 1992, offrendo uno spaccato della vita scolastica di quegli anni.

Con l’avvicinarsi della nuova stagione, ci si interroga su quali novità potrebbero essere introdotte. I vertici della Rai hanno dichiarato che l’obiettivo è quello di innovare il format, mantenendo però i tratti distintivi che hanno reso “Il Collegio” un successo tra i giovani. Anche se non è ancora chiaro se Stefano De Martino tornerà come narratore, le sue apparizioni nei programmi di punta della rete hanno sicuramente accresciuto la sua popolarità. La presenza di professori carismatici, come Maria Rosa Petolicchio, che ha recentemente partecipato a “Pechino Express”, e l’affascinante professore Maggi, saranno elementi chiave per il successo della nuova edizione.

I casting sono aperti e i ragazzi tra i 14 e i 17 anni possono presentare la loro candidatura, ma solo con il consenso dei genitori. Questo aspetto è fondamentale, poiché il programma richiede un impegno considerevole e l’esperienza di vivere in un collegio, con regole severe e una disciplina rigorosa. Le audizioni si svolgeranno in diverse città italiane, dando così l’opportunità a un numero sempre crescente di giovani di mettersi in gioco e di vivere un’esperienza che può rivelarsi formativa e indimenticabile.