Il Volo, chi sono le fidanzate-mogli dei tre tenori: tutto su di loro

Il Volo, i tre tenori ambasciatori della musica italiana nel mondo, rivelano alcuni dettagli sulle fidanzate-mogli. Ecco chi sono.

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone sono i tre cantanti che compongono Il Volo, tre giovani artisti che grazie al loro talento sono riusciti a conquistare le platee di tutto il mondo. Sono infatti considerati ambasciatori della musica italiana, titolo che meritano nonostante la loro giovane età. Il loro incontro è stato casuale, ma determinante per avere successo. Oggi sono molto amati, hanno un vasto seguito internazionale, e si dedicano a diversi eventi. Non mancano di concedersi alla stampa e ai fans che li sostengono in tutte le loro imprese.

E se della loro vita professionale si conosce tutto, quella privata dei tre è decisamente off limits. Non amano apparire, anche se sono molto attivi sui social, e raramente condividono dettagli del loro vissuto quotidiano. Occasionalmente sono stati protagonisti del gossip, a parte in quei casi in cui sono loro stessi aver reso noto il loro privato. Tuttavia sembra che Gianluca, Ignazio e Piero abbiano dei legami importanti, anche se evitano di parlarne. Ignazio è sposato con Michela Bartolini, giovane imprenditrice e modella di origine venezuelane. I due sono diventati genitori solo da qualche mese.

Prima delle nozze Ignazio ha condiviso diversi dettagli del suo privato. Ha pubblicato gli scatti della proposta di matrimonio e in seguito quelli della cerimonia, e più recentemente ha reso noti alcuni dettagli del nascituro. Il cantante ha voluto così condividere la sua felicità di uomo innamorato e felice e non poteva non farlo, visto il continuo affetto che riceve dai fans quotidianamente. I suoi colleghi invece sono più misteriosi e preferiscono mantenere un basso profilo.

Gianluca e Piero, chi sono le fidanzate

Piero e Gianluca sono socialmente meno espansivi di Ignazio, per questo di conosce veramente poco sul loro privato. Lo scorso anno Ginoble ha reso noto di avere un legame con una ragazza sconosciuta, prima il cantante aveva avuto una relazione importante con Eleonora Venturini Storaro laureata in Fashion e Costume alla Sapienza di Roma oltre che Fashion e Design all’Istituto Marangoni di Milano: storia naufragata a causa di alcune incomprensioni.

“L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no”, ha dichiarato Piero nel salotto di Verissimo. Barone ufficialmente risulta single e recentemente non sembra avere avuto nessuna relazione importante. Tra le sue ex note ci sono Valentina Allegri, figlio del noto allenatore, e Veronica Ruggeri, volto de Le Iene. Entrambe le storie però non hanno avuto un seguito importante.