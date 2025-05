Il nuovo compagno di Ilary Blasi fa parlare di sé, ma nessuno conosce la verità sul passato dell’uomo.

Le vite dei VIP sono spesso sotto l’occhio di tutti, pochi sono gli aspetti privati che riescono a rimanere tali a lungo. Prima o poi tutto viene a galla e questo vale sia per le star del momento che per i loro compagni di vita.

Anche se figli di una vita passata lontano dai riflettori, tra i le persone comuni, i compagni delle star finiscono messi ugualmente sotto scrutinio. A questo giro tocca al nuovo compagno di Ilary Blasi, rampollo tedesco che ha fatto breccia nel cuore della presentatrice.

Bastian e Ilary, una storia d’amore nata nel mistero

Il nuovo compagno di Ilary Blasi è Bastian Muller-Pettenpohl, salito alla ribalta sui tabloid italiano proprio per la sua relazione con la conduttrice. Di Bastian però si sa molto poco e le informazioni principali sono tutte successive alla sua unione con Ilary, la prima dopo il divorzio con Francesco Totti.

Nato l’11 marzo 1987 a Wächtersbach, in Germania, Bastian è cresciuto all’ombra dell’azienda di famiglia, la Pettenpohl, specializzata in perforazioni e scavi. Rampollo di una ricca famiglia di industriali che però, secondo quanto riportato da alcune fonti, oggi non gode più dello splendore di un tempo.

Anzi, a dirla tutta, i Muller-Pettenpohl starebbero annaspando tra debiti bancari e liquidità ridotta ormai da diverso tempo, condizione che ha impattato anche sulla vita di Bastian. Difatti, il giovane rampollo avrebbe lavora per diversi anni come “butler privato”, un maggiordomo e a tratti accompagnatore di lusso presso il Carlton Hotel di St. Moritz.

Una figura molto importante per il tipo di clientela che abita l’hotel extra-lusso, in particolare per gli ospiti provenienti da paesi arabi e asiatici. Pare proprio che la clientela più esigente avesse un certo interesse nei servizi proposti dal “butler”, un assistente disposto a tutto per soddisfare i clienti.

Dal 2007 al 2015, quindi, avrebbe vissuto in questo ambiente esclusivo, lontano dai riflettori e ben distante dall’immagine del “rampollo tedesco” emersa recentemente in Italia. Le rivelazioni sulla sua vita privata, hanno però ridimensionato di molto l’immagine che si era creata attorno a Bastian, rendendolo quasi “umano”.

Infine, anche la vita privata di Bastian è rimasta a lungo un’incognita e l’unico legame noto prima di Ilary Blasi è quello con Claudia Aquino. Si è trattato però di una relazione breve, seppur documentata da qualche paparazzo di passaggio che si è trovato al posto giusto, nel momento giusto.