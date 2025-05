Il mondo del cinema è pieno di incidenti ed episodi sul set. Ecco qualche caso emblematico in film famosissimi

Quando guardiamo un film, rimaniamo colpiti dalle scene di azione che sembrano impossibili. Queste sono realizzate da veri stuntman, che mettono a repentaglio la propria vita per offrirci emozioni intense. Gli incidenti sul set, purtroppo, possono avere conseguenze tragiche.

Quando ci immergiamo nell’atmosfera di un film, ci lasciamo trasportare da storie avvincenti e scene mozzafiato. Tuttavia, dietro la magia del grande schermo si nascondono talvolta realtà drammatiche e tragiche. Gli incidenti sul set, che possono variare da piccoli infortuni a eventi fatali, mettono in luce i rischi che gli attori e la troupe affrontano quotidianamente. Gli stuntman, in particolare, sono i veri artisti del rischio, ma anche gli attori principali, come dimostrano molti incidenti, non sempre sono al sicuro. Ecco una panoramica dei 20 peggiori incidenti sul set, che ci ricordano l’importanza della sicurezza nel mondo del cinema.

Gli incidenti sul set più noti

Un classico intramontabile, Il mago di Oz è noto non solo per la sua trama incantevole, ma anche per i gravi incidenti che si sono verificati durante le riprese. L’attrice Margaret Hamilton, che interpretava la strega dell’Ovest, subì gravi ustioni a causa di un’esplosione di fuoco artificiale. Ma le conseguenze non si fermarono qui; la neve utilizzata nel film era composta interamente di amianto, un minerale tossico che ha causato malattie respiratorie tra molti membri della troupe negli anni successivi. Questo rende Il mago di Oz un film maledetto, il cui prezzo è stato pagato da chi ha lavorato per portarlo alla luce.

Durante le riprese di Twilight Zone: The Movie, un tragico incidente coinvolse l’attore Vic Morrow e due bambini. Mentre giravano una scena con un elicottero, un’esplosione innescò un disastro: l’elicottero si schiantò, decapitando Morrow e uccidendo i bambini. Questa tragedia portò a una revisione delle norme di sicurezza sul set, sottolineando l’importanza della protezione non solo per gli adulti, ma anche per i più vulnerabili.

La tragica morte di Brandon Lee sul set de Il corvo ha scosso l’intero mondo del cinema. Durante una scena, una pistola che doveva contenere solo bossoli vuoti fu accidentalmente caricata con una pallottola vera, colpendo Lee e portandolo alla morte. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle produzioni cinematografiche e ha portato a una rivalutazione dell’uso di armi sul set.

Questi incidenti non solo hanno segnato le produzioni cinematografiche, ma hanno anche sollevato questioni importanti sulla sicurezza e sulla responsabilità nel mondo del cinema. In un’industria dove il rischio è parte integrante del lavoro, è fondamentale garantire che la sicurezza degli attori e della troupe venga sempre messa al primo posto.