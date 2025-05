L’INPS ha pubblicato il cedolino della pensione di giugno 2025, disponibile sul portale ufficiale tramite SPID, CIE o CNS

L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha recentemente annunciato importanti aggiornamenti riguardanti il cedolino della pensione di giugno 2025. I pensionati potranno consultare i loro cedolini direttamente sul portale ufficiale dell’ente, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Questo mese, i pensionati dovranno prestare particolare attenzione a due cambiamenti significativi che influenzeranno sia la tempistica dei pagamenti che l’importo delle somme ricevute.

Con l’avvicinarsi del mese di giugno, è imperativo che i pensionati rimangano informati e preparati a queste novità. La gestione delle pensioni è un tema complesso, ma con le giuste informazioni e strumenti, è possibile affrontare con serenità anche questi cambiamenti.

Data di pagamento della pensione e importo: non ci sono buone notizie

La prima novità riguarda la data di pagamento della pensione. Tradizionalmente, il pagamento avviene il primo giorno del mese; tuttavia, nel caso di giugno 2025, questa data coincide con una domenica. Inoltre, il 2 giugno è la Festa della Repubblica, una giornata festiva riconosciuta a livello nazionale. Per garantire che i pensionati possano ricevere i loro pagamenti in modo tempestivo, l’INPS ha deciso di posticipare il pagamento al primo giorno bancabile utile, che sarà martedì 3 giugno. Questa modifica è essenziale per assicurare che i fondi siano effettivamente disponibili presso gli istituti bancari, evitando così eventuali ritardi o malintesi.

La seconda novità, di natura più delicata, riguarda l’importo della pensione. L’INPS ha avviato un’operazione di recupero delle somme erogate in eccesso a titolo di bonus anti-inflazione durante il periodo tra il 2022 e il 2023. Questo bonus, introdotto per far fronte all’aumento del costo della vita, ha visto beneficiare diversi pensionati. Tuttavia, è emerso che alcuni di questi non soddisfacevano i requisiti reddituali stabiliti per ricevere tali somme. Di conseguenza, l’INPS ha avviato la trattenuta mensile di 50 euro sui cedolini dei pensionati interessati, fino al completo recupero del debito accumulato.

Queste modifiche sono visibili nel Fascicolo Previdenziale, uno strumento online che consente ai pensionati di monitorare la propria posizione e le informazioni relative alla pensione. È fondamentale che i pensionati controllino regolarmente il proprio cedolino per essere informati su eventuali variazioni e per evitare sorprese inaspettate. La trasparenza e la gestione consapevole della propria situazione previdenziale sono aspetti cruciali per garantire una pianificazione finanziaria oculata.

Inoltre, l’INPS offre diversi canali di comunicazione per supportare i pensionati nella comprensione di queste novità. Attraverso il sito ufficiale, è possibile accedere a informazioni dettagliate e chiarimenti riguardo le trattenute e le modalità di pagamento. È consigliabile contattare l’ente tramite i numeri verdi dedicati o attraverso il servizio di assistenza online, dove operatori qualificati possono fornire supporto personalizzato.