Agosto, mese di ferie per molti, non ferma la macchina dell’INPS. Anche in piena estate l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale garantisce l’erogazione delle principali prestazioni economiche: pensioni, Assegno Unico, NASpI, Assegno di Inclusione e altre misure di sostegno.

Per chi vive di queste entrate, conoscere il calendario esatto è chiaramente fondamentale. E quest’anno non mancano alcune novità legate a importi e tempistiche. Vediamo tutto nel dettaglio.

Pensioni, accredito dal primo giorno bancabile

Come da prassi, le pensioni di agosto vengono pagate dal primo giorno bancabile del mese, ovvero il 1° agosto. La data vale sia per chi riceve il trattamento tramite Poste Italiane che per chi ha scelto l’accredito sul conto corrente bancario.

L’importo tiene conto dell’adeguamento all’inflazione, con rivalutazione piena dello 0,8%per gli assegni fino a quattro volte il minimo INPS. Un ritocco che seppur contenuto contribuisce a compensare l’aumento del costo del costo della vita.

Con il messaggio n. 2229 del 14 luglio 2025 l’INPS ha fissato il calendario per il semestre luglio-dicembre. Ad agosto l’Assegno Unico arriverà il 20 e il 21 del mese, in linea con i pagamenti di luglio e settembre. Per i nuovi beneficiari, o pe chi ha aggiornato la composizone familiare, l’accredito avverrà invece alla fine del mese successivo alla prenotazione della domanda. Tempistiche simili valgono anche per eventuali ricalcoli dovuti alle variazioni dell’ISEE.

NASpI e DIS-COLL, date variabili

L’indennità di disoccupazioni NASpI e la DIS-COLL, destinata ai collaboratori, non hanno un giorno fisso di erogazione. In genere i pagamenti arrivano entro la metà del mese, ma la data precisa dipende dal momento della presentazione della domanda.

Chi vuole conoscere il giorno esatto può verificarlo nel proprio fascicolo previdenziale online, accessibile tramite SPID, CNS o CIE. La NASpI resta un sostegno importante per chi ha perso il lavoro, calcolata in base alla retribuzione percepita e riconosciuta fino a un massimo di 24 mesi.

Supporto per la Fpormazione e Lavoro e Aassegno di Inclusione

Il SFL, che eroga 350 euro mensili a chi partecipa a corsi di formaizone per il reinserimento professionale, sarà pagato il 15 agosto per le domande presentate dopo la metà di luglio.

Per chi ha inviato la richiesta entro il 15 o è già beneficiario, l’accredito arriverà a fine mese. L’Assegno di Inclusione, che dal 2024 ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, sarà versato il 15 agosto ai nuovi beneficiari e a fine mese per chi già percepiva il sussidio a luglio.

La domanda può essere presentata online, tramite patronato o CAF, e l’erogazione parte dal mese successivo alla firma del Patto di Attivazione Digitale.

Per controllare l’accredito di qualunque prestazione è possibile accedere al fascicolo previdenziale sul sito INPS o rivolgersi al proprio patronato. In caso di ritardi è consigliabile contattare direttamente l’Itsituto, muniti di SPID, CIE o CNS.