I Caf non te lo dicono ma tutti questi bonus puoi richiederli se hai l’ISEE sotto i 20mila euro: ti spettano di diritto.

Se il tuo ISEE è sotto i 20.000 euro, hai accesso a una vasta gamma di bonus, sconti e aiuti economici concepiti per supportare coloro che si trovano in difficoltà finanziarie. Negli ultimi mesi, il Governo ha introdotto importanti modifiche nel calcolo dell’ISEE, escludendo dal conteggio alcuni strumenti di risparmio, come titoli di Stato, libretti postali e buoni fruttiferi, fino a un massimo di 50.000 euro.

Questo cambiamento ha permesso a molte famiglie di rientrare nella soglia dei 20.000 euro, ampliando così le opportunità di accesso a diversi benefici economici. Esploriamo insieme quali sono i bonus disponibili e come richiederli.

I bonus disponibili per chi ha un ISEE sotto i 20.000 euro

Di seguito, verranno analizzati i principali bonus e aiuti economici disponibili per chi si trova nella fascia di ISEE sotto i 20.000 euro.

Bonus bollette e bonus sociale

Per le famiglie con un ISEE fino a 9.530 euro, è previsto un bonus sociale per il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua. Un aspetto interessante è che, per le famiglie con almeno quattro figli a carico, il limite di ISEE si alza fino a 20.000 euro, permettendo a più nuclei familiari di beneficiare di questo sconto automatico sulle bollette. Non è necessario presentare alcuna domanda: il bonus viene applicato direttamente nelle fatture, a patto che l’ISEE rientri nei parametri stabiliti. Inoltre, nel 2025, è stato introdotto un contributo straordinario di 200 euro per il costo dell’energia elettrica, esteso a chi ha un ISEE fino a 25.000 euro.

Carta dedicata a te e carta acquisti

Un’altra importante agevolazione è la Carta Dedicata a Te, concepita per le famiglie con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Questa carta prepagata, ricaricata con 500 euro, può essere utilizzata per l’acquisto di beni alimentari, prodotti di prima necessità e carburante. Non è necessario fare domanda, poiché i beneficiari vengono selezionati automaticamente dai Comuni in base ai dati dell’ISEE e alla disponibilità delle carte. La Carta Acquisti offre un supporto economico di 80 euro ogni due mesi (40 euro al mese) per famiglie con bambini sotto i 3 anni o per anziani sopra i 65 anni. Per ricevere questo aiuto, il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a 8.117,17 euro. La domanda deve essere presentata presso gli uffici postali con il modulo apposito.

Bonus psicologo 2025 e assegno unico universale

Nel 2025, è stato confermato il Bonus psicologo, un aiuto per coprire le spese delle sedute di psicoterapia. L’importo del bonus varia a seconda dell’ISEE: fino a 1.500 euro per chi ha un ISEE sotto i 15.000 euro; 1.000 euro per chi ha un ISEE tra 15.001 e 30.000 euro, e 500 euro per ISEE tra 30.001 e 50.000 euro. La domanda può essere presentata online attraverso il portale INPS, previa presentazione dell’ISEE aggiornato. L’Assegno Unico Universale è un contributo mensile per le famiglie con figli a carico, dalla nascita fino ai 21 anni. L’importo varia in base all’ISEE: per chi rientra nella fascia sotto i 17.090,61 euro, si può arrivare a circa 200 euro al mese per ogni figlio.

Questo importo diminuisce per i redditi più alti, scendendo fino a 57 euro mensili. È importante notare che l’assegno aumenta in caso di figli disabili, madri sotto i 21 anni o famiglie con entrambi i genitori lavoratori. È evidente che le opportunità di sostegno economico per le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro sono molteplici e spesso poco conosciute. È fondamentale informarsi adeguatamente e verificare quali agevolazioni si possono richiedere, per garantire il miglior supporto possibile in un momento di difficoltà economica.