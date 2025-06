Dal 14 giugno è attiva la nuova promozione Kena 5,99 Special, disponibile presso i punti vendita aderenti. I dettagli

L’offerta si propone come una soluzione competitiva per chi desidera cambiare operatore mobile, in particolare per chi proviene da Iliad, CoopVoce o Digi Mobil. La promozione, valida fino al 22 giugno 2025 salvo variazioni, offre delle condizioni di risparmio incredibili. Ecco tutti i dettagli.

Kena Mobile è un operatore virtuale di TIM e utilizza la rete di quest’ultimo con copertura in 2G e 4G LTE, offrendo una navigazione fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Dal maggio 2022, in seguito allo spegnimento della rete 3G di TIM, sulle SIM Kena è attivo il servizio VoLTE per chiamate di qualità superiore.

Un’innovazione recente riguarda le Half SIM Green, introdotte da gennaio 2025, che rappresentano una versione ridotta del 50% delle SIM standard e sono realizzate in plastica riciclata. Queste ecoSIM sono già configurate per funzionare con la nuova piattaforma TIM, supportando contemporaneamente VoLTE e servizi SMS di reperibilità. La migrazione delle vecchie SIM verso questa nuova tecnologia è in corso nel giugno 2025.

Dettagli dell’offerta Kena 5,99 Special e condizioni di attivazione

La nuova promozione Kena 5,99 Special include ogni mese minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e un traffico dati di 100 GB in 4G. Per chi sceglie l’opzione di Ricarica Automatica, il pacchetto dati raddoppia a 200 GB mensili, grazie all’iniziativa “100 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica” valida fino al 31 luglio 2025.

L’offerta è riservata esclusivamente ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce o Digi Mobil. Non sono previsti costi di attivazione né ricariche iniziali, quindi il cliente inizia a pagare solo dopo i due mesi gratuiti. È importante sottolineare che la tariffazione prevede minuti senza scatto alla risposta e conteggio a secondi effettivi, mentre il traffico dati viene conteggiato a scatti anticipati di 1 KB.

In caso di superamento del traffico dati incluso e senza opzioni aggiuntive attive, la navigazione si blocca automaticamente per evitare costi imprevisti. Tuttavia, è disponibile il servizio Restart che consente di anticipare il rinnovo dell’offerta per riottenere minuti, SMS e dati.

Per quanto concerne il roaming all’interno dell’Unione Europea, dal 17 aprile 2025 il Regno Unito non è più incluso nelle condizioni standard Kena. I minuti e SMS sono utilizzabili alle stesse condizioni nazionali, mentre il traffico dati mensile è soggetto a un limite regolamentato, che per il 2025 è di 8 GB per le offerte al costo di 5,99 euro al mese. Oltre questa soglia, la navigazione comporta un sovrapprezzo di 0,154 euro per MB consumato fino al 31 dicembre 2025.

Tra i servizi inclusi senza costi aggiuntivi figurano la segreteria telefonica e gli SMS di reperibilità “Lo Sai” e “Chiama Ora”. In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente, l’offerta viene sospesa e si passa al Piano Base Kena, che prevede tariffe a consumo di 0,35 euro al minuto per chiamate, 0,25 euro per SMS e 0,50 euro a scatti anticipati di 50 MB per il traffico dati.

Kena punta anche sulla semplicità di gestione tramite l’app MyKena, che consente di monitorare credito residuo, minuti, SMS e dati, nonché di modificare l’offerta in modo autonomo. L’operatore offre inoltre il servizio Restart per evitare di restare senza traffico dati, e incentiva l’attivazione della ricarica automatica come sistema per non perdere i propri giga extra mensili. L’offerta è pertanto da considerare attentamente da chi cerca un equilibrio tra prezzo, servizi e qualità della rete, soprattutto in vista dell’estate 2025, periodo in cui l’operatore ha deciso di promuovere la sua “regalo estivo” con due mesi di utilizzo gratuito.