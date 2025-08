Dove vive oggi la Regina di casa Mediaset, Maria De Filippi: è il quartiere più ricco e chic di tutta Roma.

Nel cuore del quartiere più elegante e prestigioso della Capitale si trova la residenza di una delle conduttrici televisive più amate e influenti d’Italia: Maria De Filippi.

La presentatrice e produttrice di programmi iconici come Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te ha scelto per la sua casa un contesto di grande riservatezza e charme, lontano dal clamore mediatico.

La residenza esclusiva di Maria De Filippi nel quartiere Parioli

La dimora di Maria De Filippi si trova nel quartiere Parioli, una delle zone più ambite e lussuose di Roma. Questo quartiere, noto per la sua eleganza e per ospitare numerose personalità di spicco, è caratterizzato da ampie ville immerse nel verde, condomini signorili e viali alberati che garantiscono un’oasi di tranquillità e privacy nel cuore della città. La scelta di vivere ai Parioli non è casuale: oltre alla bellezza e alla quiete del luogo, il quartiere offre un ambiente ideale per chi desidera unire la comodità della Capitale a uno stile di vita esclusivo.

Il mercato immobiliare della zona riflette questa esclusività. Il prezzo medio delle abitazioni in vendita si attesta intorno ai 5664 euro al metro quadro, con un incremento del +5,3% rispetto all’anno precedente. Anche i costi degli affitti mostrano una crescita significativa, raggiungendo i 19,3 euro al metro quadro, con un aumento del +10,5% rispetto al febbraio 2023. Questi dati confermano la grande richiesta e il valore immobiliare del quartiere, che resta uno dei più prestigiosi di Roma.

Nonostante la conduttrice mantenga sempre un profilo estremamente riservato sulla sua vita privata, è stato possibile intravedere alcuni dettagli della sua abitazione grazie a una rara apparizione televisiva nella trasmissione Che Tempo Che Fa nel 2018. La casa, un tempo abitata anche dal marito Maurizio Costanzo, si presenta come una villa elegante, dallo stile classico e raffinato. Gli ambienti ampi e luminosi, arricchiti da opere d’arte e dettagli curati, riflettono un gusto sobrio ma ricercato, capace di coniugare comfort e prestigio.

Situata in una delle aree più verdi e tranquille di Roma, la residenza è un vero rifugio dal caos cittadino, dove la privacy è garantita da un contesto residenziale che predilige il silenzio e la discrezione. Nata a Milano, Maria De Filippi ha trascorso l’infanzia nell’Oltrepò Pavese prima di trasferirsi a Pavia per gli studi. Qui ha frequentato il liceo classico e si è laureata in Giurisprudenza con una specializzazione in Scienza delle Finanze. La sua carriera televisiva nasce quasi per caso mentre lavorava in una società produttrice di videocassette, debuttando nel 1992 su Canale 5 con il programma Amici, che da subito si è trasformato in un successo senza precedenti.

Oltre a essere una delle conduttrici più seguite, Maria De Filippi si è affermata anche come produttrice televisiva, contribuendo a plasmare il volto del piccolo schermo italiano con idee innovative e programmi di grande impatto. Uno degli aspetti più noti e apprezzati della vita di Maria De Filippi è stato il suo lungo matrimonio con Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore tra i più rispettati in Italia. La coppia si è unita in matrimonio nel 1995 a Roma e ha rappresentato per anni un modello di stabilità e complicità nel mondo dello spettacolo. Insieme hanno condiviso non solo la vita privata ma anche numerosi successi professionali.

La scomparsa di Maurizio Costanzo nel febbraio 2023 ha segnato un momento doloroso per Maria De Filippi e per tutto il panorama televisivo italiano, ma il loro legame continua a essere ricordato con affetto e ammirazione da colleghi e fan.