La Notte nel cuore, chi muore: lo spoiler turco che manda i fan in panico

Fan in panico per gli spoiler sulle prossime puntate de La notte nel cuore: tra i tanti protagonisti, qualcuno perderà la vita.

La notte nel cuore è una delle tante soap opera trasmesse da canale 5 e che ha conquistato il pubblico italiano sin dalle prime puntate. Come la maggior parte delle dizi turche, anche La notte nel cuore regala colpi di scena ed emozioni sin dalle prime puntate. Le tragedie animano tutta la prima serie e coinvolgono principalmente la famiglia Sansalan.

La soap, tuttavia, ha stupito i telespettatori di canale 5 con il legame tra Melek e Cihan Sansalan, figlio nato dal primo matrimonio di Samet. Tuttavia, spesso, la trama delle soap turche viene sconvolta dalla morte di uno dei protagonisti principali e in tanti si aspettano che ciò accada anche nel finale della prima stagione.

Chi, tuttavia, si aspetta la morte sconvolgente di un protagonista, resterà davvero deluso.

Spoiler La notte nel cuore: la verità sul finale della prima stagione

Nonostante le soap turche abbiano abituato il pubblico italiano a momenti tragici con la morte anche dei protagonisti principali, la prima stagione de La notte nel cuore non avrà nessuna morte eccellente. Gli spoiler partono di tragedie e malattie che minacciano seriamente la morte dei personaggi ma nessuno morirà alla fine della prima stagione. Tahsin Yenisehirli, ad esempio, viene ferito in un agguato e portato in ospedale per una difficile operazione al polmone ma non si parla di morte.

In tanti, tuttavia, si aspettano la morte di Nuh ma la verità, dagli spoiler che arrivano, è molto diversa. Colpito da un grave male, Nuh, nelle ultime puntate della prima stagione de La notte nel cuore, appare in ospedale, molto debilitato. Le sue condizioni di salute sono preoccupanti e, inizialmente, in tanti pensavano che sarebbe molto sconvolgendo la trama della soap.

Come svelano le anticipazioni, però, non sarà affatto così nonostante alcuni post social dell’attore Aras Aydın abbiano contribuito a diffondere rumors su un suo addio definitivo. Nuh, infatti, non muore e, nelle ultime puntate appare accanto a Sevilay, e partecipa alla riunione familiare per la nascita della figlia di Melek che rappresenta un nuovo inizio per i protagonisti della dizi.

Anche Cihan non muore in seguito ad un’aggressione che aveva fatto temere il peggio per la sua vita. Nonostante gli eventi drammatici che colpiscono i vari protagonisti, nel finale della prima stagione de La notte nel cuore, non ci sarà alcuna morte come in tanti pensavano.