La notte nel cuore, le nozze sono saltate: cosa succederà secondo le anticipazioni turche

La soap turca di Canale 5 La notte nel cuore si prepara a sorprendere ancora una volta i suoi fedeli spettatori con nuove puntate.

Al centro delle trame più recenti c’è il complicato rapporto tra Melek, la futura madre in attesa di un figlio, e suo marito Cihan, interpretato dall’attore turco Cihan Ercan, noto anche per i suoi ruoli in serie come DayDreamer – Le ali del sogno. L’arrivo di un personaggio dal passato di Cihan rischia di mettere in crisi non solo il matrimonio, ma anche gli equilibri di tutti i protagonisti della soap.

Nei prossimi episodi di La notte nel cuore, farà il suo ingresso in Cappadocia Peri, una presenza che riporta alla luce un capitolo nascosto della vita di Cihan. Non si tratta di una semplice vecchia conoscenza, ma dell’ex fidanzata del protagonista, con cui ha condiviso gli anni dell’università a Berlino. I due si conobbero, innamorarono e poi si lasciarono quando Cihan decise di tornare in Turchia, mentre Peri rimase in Germania.

Il suo ritorno, ufficialmente motivato da ragioni di lavoro, nasconde invece un intento ben più profondo: Peri è ancora innamorata di Cihan e farà di tutto per riconquistarlo, nonostante lui sia sposato con Melek e stia per diventare padre. Il giovane Sansalam, al momento, sceglierà di non svelare nulla del suo passato alla moglie, presentando Peri semplicemente come una vecchia amica.

Melek scopre il tradimento: tensioni e sospetti

Le anticipazioni rivelano che Melek non tarderà a percepire le vere intenzioni di Peri. Dopo aver chiesto a Cihan delucidazioni sul loro passato, riceverà solo una mezza verità: lui le confesserà che Peri è sempre stata solo un’amica, non volendo ferirla svelando ciò che realmente è accaduto. Tuttavia, la situazione precipiterà durante il matrimonio di Nuh e Sevilay.

In quell’occasione, Peri si presenterà visibilmente alticcia alla cerimonia, nonostante non sia ubriaca, e costringerà Cihan a seguirla in bagno per evitare che Melek scopra la verità sul loro rapporto. Qui, Peri si lascerà andare a un gesto di affetto, abbracciando Cihan e tentando di baciarlo. Proprio in quel momento, Melek irromperà nell’ambiente, convinta di aver assistito a un tradimento del marito.

Le spiegazioni di Cihan non riusciranno a placare il dolore di Melek, che si allontanerà da lui. Il matrimonio, già fragile a causa della gravidanza e delle tensioni accumulate, sembra ora sul punto di naufragare definitivamente.

Parallelamente alla crisi matrimoniale, un altro mistero scuote la soap. L’imprenditore Tashin è stato vittima di un tentato omicidio, e per molto tempo il sospetto è ricaduto su Samet o sul figlio Cihan. Tuttavia, le ultime anticipazioni svelano una svolta inaspettata: l’autore del gesto è una persona insospettabile, ovvero Serhat, la guardia del corpo di Tashin.

Dopo che Serhat denuncia Cihan, portandolo in prigione, Tashin inizia a dubitare della sua colpevolezza. Approfondendo le indagini, si rende conto che le dichiarazioni di Serhat sono poco credibili e decide di collaborare con la polizia per tendere una trappola al vero colpevole. Messo alle strette, Serhat confesserà che l’agguato è stato un incidente, rivelando così la sua responsabilità nel tentato omicidio.