La notte nel cuore spoiler, una scoperta sconvolge Cihan: arriva il terribile ricatto

Dopo l’appuntamento a sorpresa de La Notte nel Cuore di mercoledì 12 novembre, anche la puntata del 16 novembre preannuncia di essere ricca di colpi di scena. Mediaset ha stabilito un cambio di programmazione “all’ultimo minuto”, sostituendo il programma di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada con una puntata della soap opera turca, per evitare che lo show musicale andasse in onda in contemporanea con un’importante competizione tennistica.

Così i fan della dizi turca hanno potuto festeggiare, “deliziandosi” con una puntata non prevista dell’amatissima soap opera. Già mercoledì sera se ne sono viste di tutti i colori e, secondo le anticipazioni, la puntata di domenica de La notte nel cuore non sarà da meno.

La notte nel cuore, le anticipazioni della puntata del 16 novembre

Nella puntata di domenica de La notte nel cuore assisteremo a un duro scontro tra Chian e la zia Hikmet. Il giovane deciderà di sfidare la zia dopo aver appreso che ha ottenuto la tutela legale di Samet. La cosa lo farà infuriare, così si recherà alla villa e la farà uscire fuori per affrontarla.

Quando arriverà la zia è in casa con Halil, uscirà per parlare con lui e ascolterà la sua richiesta. Hikmet – secondo quanto riportano le anticipazioni de La notte nel cuore – è pronta a rinunciare alla tutela del piccolo Samet in cambio di 5 milioni di dollari e un edificio commerciale. Un ricatto inatteso che spiazzerà non poco Chian, che si troverà in seria difficoltà.

Il giovane deciderà di parlare con Tahsin delle sue perplessità e chiederà a Tufan di controllare movimenti e operazioni aziendali per verificare che non ci siano anomalie, non sapendo però che Tufan è d’accordo con la zia. Una situazione assai complessa, che al momento non si sa come si risolverà, bisognerà capire se Chian cederà al ricatto o se troverà un modo per spingere la zia a rinunciare lo stesso alla tutela di Samet, pur non ricevendo quanto ha chiesto.

Nella puntata di mercoledì 12 novembre de La notte nel cuore la situazione è stata piuttosto tesa con uno scontro molto duro tra Sevilay e Harika. Quest’ultima ha sorpreso la ragazza al bancomat mentre prelevava dei soldi, un gesto che ha scatenato in lei il dubbio che quel denaro fosse di Chian. Così Harika non ha esitato ad affrontare Sevilay, accusandola di ricevere ogni mese una sorta di stipendio segreto, in poco tempo la situazione tra le due ragazze si è riscaldata e alla fine dalle parole si è passati alle minacce, finché Sevilay non dà uno schiaffo ad Harika. Un gesto che chiaramente avrà conseguenze.