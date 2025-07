Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate della soap di Rete 4, La Promessa: due clamorosi colpi di scena prima del gran finale.

Proseguono gli intrecci drammatici nella fiction spagnola La Promessa, con sviluppi che coinvolgono segreti, tradimenti e alleanze inaspettate.

Le anticipazioni fino al 12 luglio rivelano una trama sempre più complessa, con protagonisti messi a dura prova da verità nascoste e conflitti personali.

Riccardo e il segreto sulla morte della moglie: sospetti e confronti

Riccardo continua a celare a Cruz la verità sulla morte della moglie, un segreto che alimenta sospetti e tensioni crescenti. Nel frattempo, si sciolgono vecchi malintesi tra Julia, Martina e Curro, che siglano una nuova amicizia, mentre Riccardo confida a Maria di aver visto Marcelo baciare Raquel, arrivando persino a pensare di licenziarlo. Maria, preoccupata, si offre di parlare direttamente con Teresa per chiarire la situazione. Catalina, con il sostegno di Pelayo, comunica a Rómulo di essere incinta, ma la gravidanza comincia a farsi sentire con fatica. Santos, intanto, inizia a nutrire dubbi sul coinvolgimento di Riccardo nella morte della madre, aumentando la tensione tra i personaggi.

Jana, insicura, decide di non accompagnare Manuel alla gara, mentre Ayala tenta di costringere Margarita al matrimonio, trovando però l’opposizione di Lorenzo, che difende sia lei che Martina. In un acceso confronto, Riccardo affronta Pelayo, esigendo che non riveli ad Alonso il suo aiuto a Catalina per raggiungere la caserma. La situazione si fa ancora più tesa quando Petra, con fermezza, incalza Riccardo a confessare se sia stato lui a uccidere la moglie. Nel frattempo, Manuel si aggiudica la gara, mentre Petra continua a esortare Riccardo a dire la verità a Santos.

Le difficoltà si acutizzano con la gravidanza di Catalina e il ritorno soddisfatto di Jana e Manuel dal loro viaggio. Petra lamenta con Cruz l’assenza di Jana e il comportamento poco rispettoso di Manuel, che sembra trascurare persino Rómulo. Maria tenta di convincere Teresa a rivelare a Riccardo la verità sulla sua relazione con Marcelo, mentre Lorenzo rivela alla duchessa di sapere che Vera è sua figlia, aggiungendo un nuovo elemento di tensione. Alonso e Cruz si preoccupano per le voci che circolano sulle famiglie degli amici di Manuel riguardo Jana, cercando di ostacolare il matrimonio. Lorenzo accusa Ayala di essersi avvelenato da solo, mentre Teresa decide di confessare a Riccardo di essere sorella di Marcelo, un colpo di scena destinato a cambiare gli equilibri.

Manuel, per ottenere il consenso dei genitori a sposare Jana, propone a Cruz di rinunciare all’aviazione, nel tentativo di avvicinare le famiglie. Nel frattempo, continua a lottare per liberare Rómulo, arrivando a proporre al sergente Burdina una soluzione rischiosa. Fortunatamente, la caduta di Catalina non ha conseguenze sulla gravidanza, ma le tensioni rimangono alte. Le dicerie sull’infedeltà di Alonso raggiungono Cruz, che riceve il sostegno di Lorenzo. Petra si scontra nuovamente con il conte de Ayala, mentre Santos confida alla governante il suo difficile rapporto con Riccardo. Marcelo, inconsapevole di essere ascoltato da Maria Fernández, rivela che Salvador è stato visto con un’altra ragazza, gettando Maria nello sconforto.

Manuel tenta una mossa disperata: corrompere Burdina con i soldi delle competizioni e la vendita dell’aereo, nella speranza di salvare Rómulo prima che le sue condizioni peggiorino. Nonostante un rifiuto iniziale, il sergente decide di ascoltare le sue ragioni. Nel frattempo, Maria minaccia di andare a cercare Martita per chiarire la situazione dopo aver appreso che Salvador la corteggia. Cruz spinge Petra a scoprire il segreto di Riccardo sulla morte della moglie, ma le informazioni raccolte non sciolgono il dubbio. Pelayo ordina a Riccardo di non rivelare ad Alonso la visita di Catalina a Rómulo, ma dopo un incidente si sente in dovere di informarlo, scatenando la rabbia di Alonso.

Maria si reca a Luján e scopre che Martita è partita in pellegrinaggio. Finalmente Burdina libera Rómulo, accolto con gioia da tutti a La Promessa. Nel frattempo, il conte de Ayala ricatta Lorenzo per schierarlo dalla sua parte, mentre Cruz incarica Lorenzo di scoprire chi diffonde le voci sull’infedeltà del marchese. Pelayo confessa a Riccardo di aver aiutato Catalina a raggiungere Rómulo con il chiaro intento di farle perdere il bambino, mentre Marcelo teme la reazione di Rómulo nel sapere di essere fratello di Teresa. Maria, in cerca di consiglio, si rivolge a un prete per la situazione di Salvador.