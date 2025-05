La Promessa: anticipazioni 19-24 maggio 2025 Nelle puntate in onda su Rete4, tensioni familiari e intrighi

Le anticipazioni della soap opera “La Promessa”, in onda su Canale 5 dal 19 al 24 maggio 2025, si preannunciano ricche di colpi di scena e tensioni che terranno gli spettatori incollati allo schermo. Questa settimana, la trama si arricchisce di eventi drammatici e rivelazioni scioccanti, in particolare riguardo alla morte di Don Gregorio. Ecco i clamorosi sviluppi.

La soap opera “La Promessa” continua a intrattenere il pubblico con la sua miscela di dramma, mistero e intrighi, mantenendo alta l’attenzione su ogni singolo personaggio e sulle loro complesse relazioni. Con ogni episodio, emergono nuove verità e si intensificano le dinamiche familiari, promettendo che la settimana successiva sarà ricca di ulteriori colpi di scena.la

La prossima settimana de “La Promessa”

La settimana inizia con Julia che affronta Curro, rivelando la sua vera identità di Matilde, la fidanzata di Paco. La tensione tra i due cresce quando Julia accusa Curro di aver causato la morte del suo amato. Nel frattempo, Vera, infastidita dal comportamento affettuoso della madre, si confida con Lope. La sua frustrazione si riversa anche sulla figura materna, considerata responsabile delle sue disgrazie, al pari del padre.

Manuel, dall’altra parte, comunica a Jana di avere una grande considerazione per sua madre, Cruz, ma non riesce a nascondere le sue preoccupazioni riguardo a Don Gregorio, un uomo che si è rivelato un personaggio ambivalente nella loro vita. Nonostante l’annullamento di un incontro programmato, la stampa si presenta alla tenuta, sorprendendo la famiglia De La Mata. Il sergente Burdina, con una notizia devastante, annuncia che Don Gregorio è stato trovato morto, scatenando un’ondata di shock e paura tra gli abitanti della tenuta.

La morte di Don Gregorio crea un’atmosfera di panico e sospetto a La Promessa. Don Romulo si trova a dover gestire la situazione, mentre il sergente Burdina continua le indagini, cercando di capire se l’assassino possa nascondersi tra i membri della famiglia. La pressione aumenta, e Romulo si rende conto che deve proteggere Manuel, il quale è sempre più coinvolto nelle dinamiche pericolose che circondano la tenuta. Jana è preoccupata per il suo imminente matrimonio e riflette su cosa potrebbe accadere se la verità sulla vera identità di Manuel dovesse emergere.

Curro, tormentato dalla sua scoperta sulla vera identità di Julia, è combattuto tra la verità e il desiderio di proteggerla. La sua confusione cresce mentre tenta di salvaguardare i sentimenti della giovane, ma i sensi di colpa iniziano a pesargli.

Marcelo, che continua a trovarsi in situazioni sfortunate, rischia di mettere in pericolo la vita di Julia. Solo l’intervento di Maria riesce a evitare un disastro. Nel frattempo, Curro, sopraffatto dai sensi di colpa, rivela a Julia la verità sulla morte di Paco: un tragico incidente causato da una sosta imprevista al ruscello, che ha esposto Paco al fuoco di un soldato tedesco. Questo momento di rivelazione aggiunge un ulteriore strato di complessità ai rapporti tra i personaggi, mentre i fantasmi del passato continuano a influenzare il presente.

Maria e le cuoche si uniscono per salvare Marcelo dalla furia di Petra, dopo che ha servito a Curro e Julia una torta di noci, alla quale Julia è allergica. Questo episodio evidenzia le tensioni interne e le rivalità tra i membri della tenuta. Jana, nel frattempo, teme che padre Samuel possa cambiare idea sul matrimonio con Manuel, una volta scoperta la sua vera identità. Catalina, per cercare di risolvere i danni causati da Don Lorenzo, si attiva per migliorare i rapporti con le donne del paese, affrontando una battaglia difficile.