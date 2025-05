La Promessa, Rete4: Curro viene ripudiato da Don Alonso dopo l’omicidio di Jana. Torna in incognito come valletto per indagare e scoprire la verità.

Le anticipazioni spagnole de La Promessa, in arrivo su Rete4, svelano uno dei momenti più intensi della serie: Curro, fratello di Jana, sarà costretto ad abbandonare il suo titolo nobiliare e a lasciare la tenuta. Ma il suo è solo un arrivederci. Dopo un periodo di assenza, il ragazzo tornerà sotto una nuova identità, rinunciando al ruolo di baronetto per diventare un semplice valletto. Il suo obiettivo è chiaro: fare luce sull’assassinio di sua sorella e portare alla luce la verità nascosta tra le mura della tenuta dei Lujàn.

La confessione di Curro e l’omicidio di Jana: la tragedia cambia tutto

Le tensioni esplodono quando Curro confessa a Don Alonso di essere suo figlio biologico, frutto della relazione con una cameriera. A incoraggiarlo è proprio Jana, che nel frattempo ha scoperto una stanza segreta collegata alla morte della madre Dolores e sospetta del coinvolgimento della marchesa Cruz. Don Alonso, inizialmente, accoglie la notizia con commozione. Ma il tempo della felicità dura pochissimo: Jana viene uccisa brutalmente e la tenuta piomba nel caos.

A seguito del delitto, Cruz viene arrestata, Leocardia sostiene la famiglia Lujàn, e Don Alonso, sotto pressione da parte del Re di Spagna, decide di ripudiare Curro per mettere a tacere lo scandalo. La decisione è pubblica e spietata: Curro se ne va in silenzio, senza opporsi, lasciando Manuel profondamente deluso.

L’ordine arriva dall’alto: il Re di Spagna pretende che non vi siano altri scandali a macchiare il nome dei Lujàn. Per questo motivo, Don Alonso è costretto a rinunciare al figlio, umiliandolo davanti a tutti. Curro accetta il verdetto, ma dentro di sé custodisce una verità sconvolgente: Jana, prima di morire, gli ha rivelato che Cruz non è la sua assassina. Non ha avuto il tempo di dire di più, ma per Curro è abbastanza. Il vero colpevole è ancora libero. E lui è l’unico disposto a rischiare tutto per trovarlo.

Il ritorno di Curro: da baronetto a valletto per cercare la verità

Dopo aver lasciato la tenuta, Curro rientra a La Promessa in incognito, deciso a scoprire chi ha ucciso sua sorella. Si presenta nelle cucine, chiedendo a Don Romulo di essere assunto come cameriere. La sua richiesta finisce all’attenzione di Don Alonso, che accetta, e di Leocardia, che invece si mostra ostile. Nonostante le difficoltà, Curro inizia a lavorare come valletto, affrontando la diffidenza degli altri servitori, che per anni l’hanno visto come un nobile.

Il suo atteggiamento umile e il dolore che si porta dentro lo rendono però più forte e determinato. Osserva tutto, ascolta in silenzio, studia i comportamenti di chi lo circonda. Sta costruendo, passo dopo passo, una rete di indizi. E non sarà solo in questa impresa. Presto, infatti, farà il suo ingresso un personaggio inatteso, qualcuno creduto lontano, che diventerà suo alleato. Il loro legame segreto porterà a galla una verità che sconvolgerà tutti.