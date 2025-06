Arrivano le nuove anticipazioni delle puntate della popolare soap spagnola La Promessa, in onda su Rete 4 da domenica 15 a sabato 21 giugno

Tra gli eventi più significativi di questa settimana spicca la rivelazione da parte di Pelayo della gravidanza di Catalina, un momento che scuoterà profondamente le dinamiche della tenuta e dei personaggi coinvolti. Ma i colpi di scena non si fermano qui.

Queste anticipazioni mettono in luce una settimana ricca di colpi di scena per La Promessa, con la gravidanza di Catalina che si conferma il fulcro di nuove tensioni e sviluppi narrativi. Gli spettatori potranno seguire l’evoluzione delle relazioni tra i protagonisti, scandagliando segreti, tradimenti e decisioni che potrebbero cambiare per sempre il destino della tenuta.

Le prossime puntate de “La Promessa”

Nel primo episodio, in programma domenica 15 giugno, la tensione cresce quando Simona mette Vera alle strette, intimandole di confessare la sua vera identità. Vera viene anche spinta da Candela a rivelare la verità, poiché Lope ha già scoperto tutto. Nel frattempo, Teresa è sconvolta nel vedere la foto di suo marito Marcelo su un giornale: decide così di strappare tutte le pagine delle copie presenti alla tenuta per evitare ulteriori scandali. Don Alonso si trova in difficoltà nel tentativo di aiutare Don Romulo, mentre Cruz si oppone fermamente al ritorno di Pia alla tenuta.

Lunedì 16 giugno Manuel visita Don Romulo in carcere e si accorge che il maggiordomo è vittima di maltrattamenti da parte dei carcerieri. Nel frattempo, Manuel invita Jana a una merenda con amici, cercando di distrarla prima di concentrarsi nuovamente sulla scarcerazione di Don Romulo.

Martedì 17 giugno Julia si confida con Martina, rivelandole di aver scoperto che Jana e Curro sono fratelli. Martina e Manuel si impegnano a procurare abiti di Leonor per Jana, così che possa partecipare alla merenda con gli amici del marchesino. Intanto, Margarita è assalita da nuovi dubbi circa il matrimonio imminente.

Mercoledì 18 giugno Burdina si dice certo di avere prove sufficienti per condannare Don Romulo per l’omicidio di Don Gregorio. Vera, invece, è profondamente delusa da Lope, che ha tradito la sua fiducia rivelando la sua identità a Candela e Simona. Don Ricardo cerca di convincere Don Alonso a reintegrare Pia, nonostante l’opposizione di Cruz. Infine, Marcello e Teresa riescono a rimuovere tutte le foto di Marcelo dai giornali presenti nella tenuta.

Il momento clou della settimana arriva giovedì 19 giugno, quando Catalina allontana Pelayo dalla tenuta senza spiegazioni. Sarà il conte a svelare il motivo: Pelayo annuncia pubblicamente che Catalina è incinta. A quel punto, la giovane marchesina è costretta ad ammettere la veridicità della notizia. Per evitare uno scandalo, Pelayo dichiara di essere il padre del bambino, assumendosi la responsabilità della situazione.

Venerdì 20 giugno Santos ritorna dopo aver cercato risposte sulle proprie origini. Racconta a Petra di aver scoperto soltanto frammenti confusi circa sua madre, rendendosi conto che suo padre gli ha mentito sulle sue radici. Manuel fa un annuncio a sorpresa davanti ai suoi genitori: vuole trasferire Jana al palazzo come nobildonna e ha intenzione di sposarla, una decisione che scatena l’ira dei marchesi.

Sabato 21 giugno Vera presenta le sue dimissioni, decisa a lasciare la tenuta non appena Petra troverà una sostituta. Margarita, sospettosa su Ayala, decide di investigare sul suo passato. Nel frattempo, Cruz e Don Alonso discutono degli scandali che potrebbero travolgerli a causa di Catalina e Manuel: secondo i marchesi, la marchesina dovrebbe sposarsi rapidamente con Pelayo per evitare ulteriori scandali. Infine, Jana visita Don Romulo in carcere e si rende conto dei maltrattamenti subiti dal maggiordomo.