La vita in diretta cambia tutto nella prossima stagione televisiva? Ecco cosa ha deciso la Rai sul programma di Alberto Matano.

In casa Rai è tempo di rivoluzionare alcuni dei programmi storici più seguiti dal pubblico. Su Raiuno, anche nella prossima stagione televisiva, torneranno in onda sia La volta buona che La vita in diretta. Per Caterina Balivo e Alberto Matano è tempo di novità e sorprese come svelano le prime indiscrezioni.

Secondo quanto fa sapere Davide Maggio, da settembre, il pomeriggio di Raiuno sarà occupato prima da Caterina Balivo che condurrà la terza edizione de Le volta buona e poi da Alberto Matano che tornerà al timone de La vita in diretta. Per i due conduttori, la Rai ha già previso una serie di cambiamenti.

Rai, cosa cambia per La vita in diretta

Il format de La volta buona e de La vita in diretta, anche nella prossima stagione televisiva, resterà sostanzialmente lo stesso, ma Caterina Balivo e Alberto Matano regaleranno al pubblico alcune novità soprattutto dal punto di vista visivo. La Rai, infatti, ha deciso di modificare lo studio che ospita entrambi i programmi. Il cambiamento sarà evidente e difficilmente non sarà notato dal pubblico. Lo studio delle due trasmissioni, infatti, avrà un pavimento led in grado di mostrare grafiche animate, effetti 3D e ambientazioni virtuali.

Si tratta di una novità tecnologica che la Rai ha già utilizzato nel programma Ore 14, in onda su Raidue e che, da settembre, estenderà anche ai due programmi quotidiani di Raiuno. Pur condividendo lo studio e l’aspetto visivo dello studio, i due programmi avranno due linee editoriali diverse.

Caterina Balivo continuerà ad ospitare nel proprio salotto vari personaggi del mondo dello spettacolo intervistandoli su vari aspetti della loro vita mentre Alberto Matano nella prima parte continuerà ad occuparsi di cronaca nera mentre nella seconda parte si occuperà anche di cronaca rosa e leggerezza.

Dopo il grande successo ottenuto da La volta buona e da La vita in diretta nell’attuale stagione televisiva, la Rai ha deciso di confermare entrambi i format nel palinsesto 2025/2026. Confermatissimi, anche Caterina Balivo e Alberto Matano che continueranno ad essere i padroni di casa del pomeriggio di Raiuno informando e intrattenendo il pubblico su tante cose.

Per Alberto Matano, inoltre, anche il prossimo anno tornerà la sfida con Pomeriggio 5 che potrebbe essere condotto ancora da Myrta Merlino anche se potrebbe esserci un clamoroso cambiamento.