Corri subito al Caf, sta per arrivare un aiuto concreto da quasi 2.000 euro per pensionati e lavoratori: quali sono i requisiti.

Un importante sostegno fiscale arriva per lavoratori dipendenti e pensionati: un bonus fiscale che può raggiungere fino a 1.955 euro.

Questa misura, già esistente ma recentemente potenziata dalla Legge di Bilancio 2024 e confermata in modo strutturale dalla Legge di Bilancio 2025, rappresenta un’agevolazione significativa per chi rientra nelle fasce di reddito medio-basse. Scopriamo nel dettaglio a chi spetta, come funziona e quando è possibile richiederlo.

Bonus fino a 1.955 euro: chi può beneficiarne?

Il bonus in questione è una detrazione fiscale riconosciuta ai soggetti che nel corso del 2024 si trovano in una delle seguenti condizioni:

essere lavoratore dipendente a tempo indeterminato o determinato

essere un apprendista, un lavoratore part time o un tirocinante

essere percettore di Naspi

percepire una pensione.

La detrazione annua massima di 1.955 euro rappresenta un valore teorico, che viene però proporzionato in base al reddito da lavoro o da pensione effettivamente percepito. Questo significa che chi si trova in fasce di reddito più basse potrà beneficiare dell’importo pieno, mentre chi supera determinate soglie vedrà la detrazione ridursi gradualmente fino a venir meno. Normalmente, la detrazione viene applicata direttamente in busta paga o nel cedolino pensionistico con una riduzione mensile delle trattenute IRPEF, traducendosi così in un bonus erogato a rate.

Tuttavia, è possibile scegliere di non usufruire della detrazione mese per mese e riceverla invece in un’unica soluzione a conguaglio fiscale con la dichiarazione dei redditi. Chi decide per questa seconda opzione, presentando il modello 730 o il modello Redditi, otterrà un rimborso fiscale che verrà erogato a partire da luglio 2025, a seconda della data di presentazione della dichiarazione. La detrazione varia in funzione del reddito complessivo percepito e segue due tabelle distinte per lavoratori dipendenti e pensionati.

Detrazione per i lavoratori

Fino a 15.000 euro di reddito annuo: detrazione massima di 1.955 euro;

detrazione massima di 1.955 euro; Tra 15.001 e 28.000 euro: la detrazione si calcola con la formula

1.910 + [1.190 × (28.000 – reddito complessivo) / 13.000];

per redditi tra 25.001 e 28.000 euro è prevista un’integrazione di 65 euro;

la detrazione si calcola con la formula 1.910 + [1.190 × (28.000 – reddito complessivo) / 13.000]; per redditi tra 25.001 e 28.000 euro è prevista un’integrazione di 65 euro; Tra 28.001 e 50.000 euro: la detrazione è calcolata come

1.910 × (50.000 – reddito complessivo) / 22.000;

per redditi compresi tra 28.001 e 35.000 euro il bonus è incrementato di 65 euro.

Detrazione per pensionati

Fino a 8.500 euro di reddito annuo: detrazione massima di 1.955 euro;

detrazione massima di 1.955 euro; Tra 8.500 e 28.000 euro: la detrazione si calcola con la formula

700 + [1.255 × (28.000 – reddito complessivo) / 19.500];

per redditi tra 25.001 e 28.000 euro è prevista un’integrazione di 35 euro;

la detrazione si calcola con la formula 700 + [1.255 × (28.000 – reddito complessivo) / 19.500]; per redditi tra 25.001 e 28.000 euro è prevista un’integrazione di 35 euro; Tra 28.001 e 50.000 euro: la detrazione è calcolata come

700 × (50.000 – reddito complessivo) / 22.000;

per redditi compresi tra 28.001 e 29.000 euro è previsto un aumento di 50 euro.

Questi meccanismi assicurano che il beneficio fiscale sia modulato in base alla capacità contributiva, garantendo un sostegno più consistente a chi ha redditi più bassi. Il bonus da lavoro dipendente e da pensione rappresenta quindi un aiuto concreto per una vasta platea di cittadini, con un importo che dal 2024 è stato incrementato e che nel 2025 è stato stabilizzato, offrendo una maggiore certezza e continuità. I lavoratori e i pensionati interessati possono rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per ricevere supporto nella compilazione della documentazione necessaria e per assicurarsi di ottenere il massimo beneficio possibile.